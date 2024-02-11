今日有咩波｜曼聯大勇作客發「維」

大年初二英超重頭戲，阿士東維拉迎戰曼聯。維拉自從被紐卡素打破今季英超主場不敗身，剛又在英足盃重賽於地頭不敵車路士出局，勇況回落。相反，曼聯近況全面復蘇，客場演出不比主場失禮，鋒力大增，今場仍成冷門一方，有力新春發「維」，坐和望贏格！

曼聯北歐神鋒海倫腳風順

維拉上輪英超談笑用兵下，作客5比0狂數「降班膽」錫菲聯，射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)交出1入波3助攻；不過，對手實力平庸，大勝賽績未能盡信。果然，該隊周中英足盃重賽鬥車路士，雖然「夫添」上陣，但依然全程捱打，一早兩球落後，最終輸1比3出局；情況跟上月尾主場1比3不敵紐卡素的劇情相似。盃賽出局後，維拉又要匆匆遇上另一支英超傳統勁旅，慎防板凳深度未算太強下，只慮一眾主力到下半場中後段，體力出現下滑。

相反足足有一星期時間休息的曼聯，近況明顯復勇，兼且近期鋒力大增。前一輪作客4比3氣走狼隊後，上仗回師主場更以3比0大破韋斯咸，翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)該仗梅開二度外，射手海倫(Rasmus Højlund)亦連續2輪有士哥，腳風轉順。計近5輪各項賽事，紅魔豪取4勝1和轟入15球，火力全開；今戰贏士氣、贏體力下，出訪主場連敗失6球的維拉，紅魔值捧！