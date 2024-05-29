今日有咩波｜歐協聯決賽得地利 奧林比亞高斯勢摘「紫百合」

歐協聯決賽，奧林比亞高斯與費倫天拿於雅典對決。奧林比亞高斯上圈技術性擊倒英超前列分子阿士東維拉，贏來兵不血刃；難得決賽佔地利，遇上「二奶王」費倫天拿，有力坐和望贏！(球賽編號FB6853，5月30日03:00開賽)

奧林比亞高斯今季3度易帥，但自從主帥文迪列巴(José Luis Mendilibar)今年2月走馬上任，重拾正軌，最終聯賽奪季軍。這名西班牙籍教頭上季協助西維爾勇奪歐霸盃，難得球會所在地比雷埃夫斯，與決賽場地雅典相距不遠，猶如主場出戰；預期奧林比亞高斯在「冠軍級教頭」的帶領下，可望在創會99年來，歷史性首度在歐洲賽場揚威。