今日有咩波｜歐協聯決賽得地利 奧林比亞高斯勢摘「紫百合」

歐協聯決賽，奧林比亞高斯與費倫天拿於雅典對決。奧林比亞高斯上圈技術性擊倒英超前列分子阿士東維拉，贏來兵不血刃；難得決賽佔地利，遇上「二奶王」費倫天拿，有力坐和望贏！(球賽編號FB6853，5月30日03:00開賽)
奧林比亞高斯今季3度易帥，但自從主帥文迪列巴(José Luis Mendilibar)今年2月走馬上任，重拾正軌，最終聯賽奪季軍。這名西班牙籍教頭上季協助西維爾勇奪歐霸盃，難得球會所在地比雷埃夫斯，與決賽場地雅典相距不遠，猶如主場出戰；預期奧林比亞高斯在「冠軍級教頭」的帶領下，可望在創會99年來，歷史性首度在歐洲賽場揚威。
狼隊借將輔助入球機器
儘管不只一次身陷出局邊緣，不過奧林比亞高斯依然能夠先擊退特拉維夫馬卡比與費倫巴治；鬥到4強硬撼奪標大熱維拉，憑銳利鋒力、致命反擊，以總比數6比2「雙殺」對手，令人驚喜。今屆歐協聯射入10球的射手艾卡比(Ayoub El Kaabi)，兩鬥維拉轟入5球；至於狼隊借將普丹斯(Daniel Podence)，出訪維拉時交出2次助攻，創造力十足，不穩的費倫天拿防線，預料今場會受到強大壓力。
上屆歐協聯決賽，被韋斯咸絕殺的「紫百合」費倫天拿，創會97年來雖曾5度殺入歐洲賽決賽；但除了1961年捧走歐洲盃賽冠軍盃，其餘4次都是敗興而返。費倫天拿上屆意盃決賽，在主帥伊達利安奴(Vincenzo Italiano)的帶領下先開紀錄；但最終被國際米蘭反敗為勝，無法擺脫「二奶命」。
費倫天拿近8場未嘗不失球
再者，這支意甲第8名球隊在今屆晉級路途上，淘汰實力不強的海法馬卡比、柏辛域陀西亞都贏得驚險；4強以總比數4比3力克比甲布魯日，也要出盡九牛二虎之力。好波之人尼高拉斯干沙利斯(Nicolás González)功架十足，奈何射手列卡度蘇迪爾(Riccardo Sottil)養傷後，改配傳統中鋒比洛迪(Andrea Belotti)攻堅，明顯格格不入。球隊攻強守弱，計近8戰皆未能保持不失，今場作客希臘成熱門，危險四伏！相關連結：香港賽馬會網頁