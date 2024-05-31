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體育
2024-05-31 04:30:54
日報

今日有咩波｜ 歐聯決賽溫布萊上演 皇馬「細」遇多蒙特攔路

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歐聯終極一戰，黑馬多蒙特硬撼14屆盟主皇家馬德里。「蜜蜂兵團」多蒙特上圈兩回合均能零封巴黎聖日耳門(PSG)，防線滴水不漏，演出令人眼前一亮；「銀河艦隊」皇馬踏入淘汰賽後，晉級說服力略嫌不足。明晚王者之戰，預期入球不會多！(球賽編號FB6851，6月2日03:00開賽)

自從名帥軒斯菲特在1997年歐聯決賽，帶領多蒙特3比1勇挫祖雲達斯封王後；過去27年來，蜜蜂兵團就只曾在2013年決賽由當屆的高普掌帥印，兩名現時仍在陣的老大哥：中堅曉姆斯及季後離隊的馬高列奧斯壓陣下，終被拜仁慕尼黑2比1絕殺飲恨。11年後，碰巧「蜜蜂」又在溫布萊爭霸；以球隊在4強兩度零封PSG的超強防守演出，預期今場終極對決，又會先求穩守。

多蒙特門將成關鍵

「蜜蜂兵團」在今屆分組賽力壓PSG、AC米蘭及紐卡素首名出線，6戰淘汰賽亦取4勝1和1負，只曾作客僅負馬德里體育會，一再展現最強黑馬本色；門將基哥高保單在兩鬥巴黎共作出8次撲救，今場遇上攻力強橫的皇馬，又是這位26歲瑞士門將表現身手的大好機會。

決賽被看高一線的皇馬，歷史性14次歐聯奪冠，包括2022年亦曾憑巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，氣走利物浦捧盃。皇馬今屆先後淘汰RB萊比錫、曼城與拜仁昂然殺入決賽，越戰越強；但要留意是對上6戰歐聯淘汰賽，其實皇馬法定時間僅取2勝4和，晉級過程有一定驚險。

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比寧咸倒戈 雙方熟路

其中「銀河艦隊」4強主場一戰，亦要靠老牌中鋒祖斯奴尾段梅開二度，兼且球證賽後承認錯判，活生生吹走拜仁最後一刻的扳平球，才得以驚險反勝晉級；今場就算有應屆西甲足球先生祖迪比寧咸倒戈，但遇上熟路的前「蜜蜂」隊友，今場未必輕易得逞，宜先吼「入球」細。 相關連結：香港賽馬會網頁

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