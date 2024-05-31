今日有咩波｜ 歐聯決賽溫布萊上演 皇馬「細」遇多蒙特攔路

自從名帥軒斯菲特在1997年歐聯決賽，帶領多蒙特3比1勇挫祖雲達斯封王後；過去27年來，蜜蜂兵團就只曾在2013年決賽由當屆的高普掌帥印，兩名現時仍在陣的老大哥：中堅曉姆斯及季後離隊的馬高列奧斯壓陣下，終被拜仁慕尼黑2比1絕殺飲恨。11年後，碰巧「蜜蜂」又在溫布萊爭霸；以球隊在4強兩度零封PSG的超強防守演出，預期今場終極對決，又會先求穩守。

多蒙特門將成關鍵

「蜜蜂兵團」在今屆分組賽力壓PSG、AC米蘭及紐卡素首名出線，6戰淘汰賽亦取4勝1和1負，只曾作客僅負馬德里體育會，一再展現最強黑馬本色；門將基哥高保單在兩鬥巴黎共作出8次撲救，今場遇上攻力強橫的皇馬，又是這位26歲瑞士門將表現身手的大好機會。

決賽被看高一線的皇馬，歷史性14次歐聯奪冠，包括2022年亦曾憑巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，氣走利物浦捧盃。皇馬今屆先後淘汰RB萊比錫、曼城與拜仁昂然殺入決賽，越戰越強；但要留意是對上6戰歐聯淘汰賽，其實皇馬法定時間僅取2勝4和，晉級過程有一定驚險。