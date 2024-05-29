今日有咩波｜水手兵疲 難贏柏雷素爾

剛在亞冠盃決賽慘敗的日職勁旅橫濱水手，收拾心情後重新上路，返回國內聯賽進行補賽，迎戰柏雷素爾。不過，水手經歷一場激戰，加上舟車勞頓，球員恐怕難以及時回氣；加上今季整體表現不穩，今場寧撐受讓的柏雷素爾。(球賽編號FB6854，5月29日18:00開賽)
水手在亞冠盃帶着一球優勢造訪阿聯酋，但最終以1比5慘敗，兩回合計3比6不敵艾阿恩，未能實現首奪亞冠盃美夢，打擊極大。門將威廉樸比(William Popp)當日完半場前領紅牌被逐，球隊在下半場打少一人，體力消耗極大；加上之後由中東飛返日本迎接今場補賽，匆匆再戰，實難望有好準備及發揮。
橫濱水手亞冠決賽慘敗
事實上，水手今季聯賽表現一直平平，現時僅以13戰4勝5和4負17分排名14，已落後多踢3場的「一哥」町田澤維亞18分之多，爭標形勢未許樂觀。再者，水手早前心繫亞冠盃，在聯賽亦已連續6場不勝，縱然主帥基維爾(Harry Kewell)強調球員會汲取亞冠盃的教訓；而陣中多位巴西中前場好手，包括箭頭安達臣盧比斯(Anderson Lopes)，以及上仗亞冠盃入波的恩馬圖斯(Yan Matheus)今場仍會壓陣，但球隊今季聯賽主場勝率極低，今場要馬上反彈並不容易。
柏雷素爾現時位列聯賽第10，表現不過不失，但計近績卻是相當硬淨，近4場聯賽2勝2和不敗。翻查柏軍今季戰績，曾打敗衛冕的神戶勝利船，又贏過勁旅浦和紅鑽及打和大阪櫻花等，打硬仗毫不示弱。門將松本健太上仗聯賽勇戰腦震盪入院，經已無礙，但今場應會缺陣；改由經驗豐富的守田達彌把關，應該一樣可靠，今場有力起碼保住不敗。相關連結：香港賽馬會網頁