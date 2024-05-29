今日有咩波｜水手兵疲 難贏柏雷素爾

剛在亞冠盃決賽慘敗的日職勁旅橫濱水手，收拾心情後重新上路，返回國內聯賽進行補賽，迎戰柏雷素爾。不過，水手經歷一場激戰，加上舟車勞頓，球員恐怕難以及時回氣；加上今季整體表現不穩，今場寧撐受讓的柏雷素爾。(球賽編號FB6854，5月29日18:00開賽)

水手在亞冠盃帶着一球優勢造訪阿聯酋，但最終以1比5慘敗，兩回合計3比6不敵艾阿恩，未能實現首奪亞冠盃美夢，打擊極大。門將威廉樸比(William Popp)當日完半場前領紅牌被逐，球隊在下半場打少一人，體力消耗極大；加上之後由中東飛返日本迎接今場補賽，匆匆再戰，實難望有好準備及發揮。