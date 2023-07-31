今日有咩波｜澳洲女足出王牌可捧 迎加拿大求勝

東道主之一的澳洲，香港時間今天黃昏，在女足世盃B組的尾輪生死戰，獲王牌前鋒卻雅(Sam Kerr)傷愈復出，今場有力打敗加拿大女足，出線16強。足智彩開出「讓球」澳洲讓0/0.5球，可博主隊上盤(球賽編號FB8037，7月31日18:00開賽)。

主辦國之一的澳洲女足，上仗爆大冷2比3受挫尼日利亞女足，主隊全場攻門雖多，但把握力差；防守又屢次犯錯致敗，目前1勝1負，暫居小組第3，今場若再輸肯定出局。和波則要望另一邊廂、包尾的愛爾蘭女足打敗榜首的尼日利亞女足，才有價講(球賽編號FB8038，7月31日18:00開賽)，難度太高；尼日利亞出勢大好，穩紮穩打，今場可取入球大細中位數2.5/3球「細」。

求人不如求己，澳洲女足坐擁主場之利，今場必無懼世界排名比她們高的加拿大女足。賽前大好消息是効力車路士的國家隊王牌前鋒兼隊長卻雅，在記招表示已克服小腿傷患。她說：「我肯定可如計劃安排候命，在對上10天於日光底下，付出所有，希望獲選召出賽。」主帥古斯達夫臣預計今場用卻雅打單箭頭，阿仙奴的科迪(Caitlin Foord)以「10號位」姿態後上攻堅；而之前操練撞傷頭部的的曼城年輕前鋒科娜(Mart Fowler)，已無大礙，今場先列後備。