今日有咩波｜爭4連霸只差兩步 曼城大勇作客照拔「刺」

英超周二補賽，熱刺主場硬撼「藍月」曼城。熱刺上仗反勝般尼反底，但表現仍無甚說服力；相反曼城連場大勝，勇銳無比，離封王只差兩步，今場有力打破近年聯賽作客對賽不濟的宿命，必捧客勝！(球賽編號FB6346，5月15日03:00開賽)

熱刺早前英超4連敗勁失13球，直至上仗遇上降班膽般尼，才憑一對守將柏度樸路與雲迪尹建功，主場反勝2比1，表現平平無奇。球隊目前傷兵滿營，3名左閘烏杜治、賓戴維斯和賴恩施斯隆養傷，上仗要勞煩防守中場奧利華史基普串演，防線弱點所在。

