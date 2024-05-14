今日有咩波｜爭4連霸只差兩步 曼城大勇作客照拔「刺」

英超周二補賽，熱刺主場硬撼「藍月」曼城。熱刺上仗反勝般尼反底，但表現仍無甚說服力；相反曼城連場大勝，勇銳無比，離封王只差兩步，今場有力打破近年聯賽作客對賽不濟的宿命，必捧客勝！(球賽編號FB6346，5月15日03:00開賽)
熱刺早前英超4連敗勁失13球，直至上仗遇上降班膽般尼，才憑一對守將柏度樸路與雲迪尹建功，主場反勝2比1，表現平平無奇。球隊目前傷兵滿營，3名左閘烏杜治、賓戴維斯和賴恩施斯隆養傷，上仗要勞煩防守中場奧利華史基普串演，防線弱點所在。
熱刺前線各有狀況
前線亦是傷兵重災區，迪姆華拿及李察利臣同時養傷，孫興民被逼出任中鋒，效果欠佳；直至尾段調入年輕前鋒史卡列，孫興民得以踢回翼鋒，表現才稍有改善，但今戰對手是爭霸分子，續在主場出擊的熱刺，考驗巨大。
曼城為奪歷史性英超4連霸，毫不留手，近期勇取英超7連勝，場場最少淨勝2球，包括上仗憑左閘加華度爾二度，作客4球大炒富咸；就算入球機器艾寧夏蘭特，同場苦無見樹下，威力一向不可輕視，球會暫時又落後阿仙奴1分但少賽1場，包括煞科戰主場鬥韋斯咸，封王只差兩步，眾將決心澎湃。
往績熱刺不遜曼城
雖然往績上，熱刺原來對上4季英超，均能在主場擊敗曼城兼保持不失；而今季首循環亦憑古路施夫斯基補時階段建奇功，作客3比3逼和曼城，加上這支北倫敦球會仍要力爭歐戰參賽資格，鬥志仍在。
不過藍月季內已曾在英足盃作客1球力克熱刺，眼見爭霸主導權在己隊手中，狀態又遠勝對手，有力打破聯賽作客「魔咒」，客勝值捧！ (相關連結：香港賽馬會網頁)