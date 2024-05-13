今日有咩波｜維拉兵疲難擋利物浦利刀

周一英超獨腳戲，「四哥」阿士東維拉迎戰「三哥」利物浦。維拉在歐協聯4強遭奧林比亞高斯「雙殺」出局，士氣受打擊；加上連場激戰，疲兵遇上回勇的利物浦恐難招架，捧客勝！(球賽編號FB6250，5月14日03:00開賽)
雖然「爭四勁敵」熱刺剛戰反底贏波，但維拉要取歐聯入場券仍佔上風。該隊剛戰歐協聯4強次回合出訪奧林比亞高斯，吞兩蛋而回，總比數慘敗2比6出局。盃賽之王、主帥艾馬利(Unai Emery)無計可施；加上上輪英超作客白禮頓亦在全場被圍攻下，0比1落敗，維拉累計3連敗。
首席射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)近戰變啞火，前鋒拍檔里安拜尼(Leon Bailey)侵略性大減，連帶中場主力杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)與隊長約翰麥甘尼(John McGinn)，活躍程度亦大跌，相信與近期經常一周雙賽有關。就算阿根廷門神達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)已傷愈復出，但球隊計近2仗主場共失6球，今場面對強鋒壓境的利物浦，不值博反彈。
高普紅軍尾二英超戰
利物浦無望爭標，主帥高普(Jurgen Klopp)領軍的日子倒數，而上仗英超只踢了約60分鐘，已憑穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)、加普(Cody Gakpo)、哈維艾利洛(Harvey Elliott)各交出1入波1助攻；連同安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)亦連續兩戰有士哥，早早4球領先對手，最終4比2擊敗另一強隊熱刺，終止聯賽兩輪不勝，重現強大火力。今季首循環對賽，紅軍當時雖有隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)停賽，但仍憑蘇保斯拉爾一早打開缺口，主場3球大破維拉；累計雙方近6次英超交手，利物浦取得5勝1和的壓倒性優勢，實力秤先，格食格味濃，有力連捷。(相關連結：香港賽馬會網頁)