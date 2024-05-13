今日有咩波｜維拉兵疲難擋利物浦利刀

周一英超獨腳戲，「四哥」阿士東維拉迎戰「三哥」利物浦。維拉在歐協聯4強遭奧林比亞高斯「雙殺」出局，士氣受打擊；加上連場激戰，疲兵遇上回勇的利物浦恐難招架，捧客勝！(球賽編號FB6250，5月14日03:00開賽)

雖然「爭四勁敵」熱刺剛戰反底贏波，但維拉要取歐聯入場券仍佔上風。該隊剛戰歐協聯4強次回合出訪奧林比亞高斯，吞兩蛋而回，總比數慘敗2比6出局。盃賽之王、主帥艾馬利(Unai Emery)無計可施；加上上輪英超作客白禮頓亦在全場被圍攻下，0比1落敗，維拉累計3連敗。