今日有咩波｜美斯領銜 國際邁亞密大「聖」好「易」

美職本周末焦點，當然落在國際邁亞密留守主場鬥聖路易城SC。眾星如雲的國際邁亞密，周中雖然落筆打三更，之前聯賽10輪不敗勁勢斷纜；幸好今戰對手聖路易城SC近期接連受挫，作客戰力平庸，今場「入球」大及主勝，雙注出擊！(6月2日07:30開賽)

之前10輪聯賽豪取7勝3和的國際邁亞密，上仗迎戰賽前長期低迷的阿特蘭大聯，偏偏捱打，終主場以1比3落敗。接應布斯基斯(Sergio Busquets)二傳，禁區頂施射得手的球王美斯(Lionel Messi)，只能一度追近比分；這位阿根廷球王今屆聯賽已入11球、12次助攻，但今次卻是繼2022世界盃首場分組賽爆大冷不敵沙特阿拉伯後，再嘗入球但輸波的滋味。幸好美斯與其好友前鋒蘇亞雷斯(Luis Suárez)，質素超班，今屆美職皆入球停不了；預期這支「東岸一哥」留守主場出擊，必傾力求勝，一吐悶氣。