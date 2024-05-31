今日有咩波｜美斯領銜 國際邁亞密大「聖」好「易」

美職本周末焦點，當然落在國際邁亞密留守主場鬥聖路易城SC。眾星如雲的國際邁亞密，周中雖然落筆打三更，之前聯賽10輪不敗勁勢斷纜；幸好今戰對手聖路易城SC近期接連受挫，作客戰力平庸，今場「入球」大及主勝，雙注出擊！(6月2日07:30開賽)
之前10輪聯賽豪取7勝3和的國際邁亞密，上仗迎戰賽前長期低迷的阿特蘭大聯，偏偏捱打，終主場以1比3落敗。接應布斯基斯(Sergio Busquets)二傳，禁區頂施射得手的球王美斯(Lionel Messi)，只能一度追近比分；這位阿根廷球王今屆聯賽已入11球、12次助攻，但今次卻是繼2022世界盃首場分組賽爆大冷不敵沙特阿拉伯後，再嘗入球但輸波的滋味。幸好美斯與其好友前鋒蘇亞雷斯(Luis Suárez)，質素超班，今屆美職皆入球停不了；預期這支「東岸一哥」留守主場出擊，必傾力求勝，一吐悶氣。
國際邁亞密攻力強大
事實上，國際邁亞密今季主場絕少有悶場，5月初就曾以6比2狂數紐約紅牛、上仗鬥阿特蘭大聯又失3球，貫徹球隊攻強守弱特性。再者，美洲國家盃舉行在即，球王美斯等主力屆時將會缺席如常進行的美職，主帥馬天奴(Gerardo Martino)當然希望在齊腳下，指令全軍傾力爭勝。
對手聖路易城SC周中輪空，備戰時間充足，但球隊即使由前多蒙特門將羅曼布基(Roman Bürki)把守獨木關兼任隊長，但對上3輪聯賽卻全敗失6球，走勢平庸。球隊上屆在主場曾3球大炒國際邁亞密，但今屆開季6輪美職作客僅取4和2負未開勝門；當中包括曾與肯薩斯體育會及洛杉磯銀河踢成3比3而回，今場無懼被看扁，起碼會是肯鬥攻的一場入球騷！相關連結：香港賽馬會網頁