今日有咩波｜ 雙星爭獎 巴塞西甲搶亞不留手

西甲周中快車今晚焦點落在力爭聯賽亞軍的巴塞隆拿，作客包尾的艾美利亞。基羅納剛戰輸波，而仍守次位的巴塞早前清脆擊敗皇家蘇斯達，攻守重現佳態；射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)與門將達史特根(Marc-Andre ter Stegen)分別在爭逐神射手及森莫拉獎(西甲最佳門將)，鬥心仍在，今場作客仍有力輕取對手。(球賽編號FB6405，5月17日03:30開賽)

巴塞上仗憑小將耶馬爾(Lamine Yamal)及巴西翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)各建一功，2比0輕取皇蘇；射手羅拔利雲度夫斯基下半場中段被換走後，據聞相當不滿，但主帥沙維(Xavi)表明是要以大局為重，要留力踢快車戰，今場繼續排出最強陣容。該波蘭箭頭上仗食白果，今場遇弱，要盡力數糊爭神射手獎，機不可失，並要全力助巴塞贏波，即可拋離基羅納4分，爭亞形勢變大好。