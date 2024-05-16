今日有咩波｜ 雙星爭獎 巴塞西甲搶亞不留手

西甲周中快車今晚焦點落在力爭聯賽亞軍的巴塞隆拿，作客包尾的艾美利亞。基羅納剛戰輸波，而仍守次位的巴塞早前清脆擊敗皇家蘇斯達，攻守重現佳態；射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)與門將達史特根(Marc-Andre ter Stegen)分別在爭逐神射手及森莫拉獎(西甲最佳門將)，鬥心仍在，今場作客仍有力輕取對手。(球賽編號FB6405，5月17日03:30開賽)
巴塞上仗憑小將耶馬爾(Lamine Yamal)及巴西翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)各建一功，2比0輕取皇蘇；射手羅拔利雲度夫斯基下半場中段被換走後，據聞相當不滿，但主帥沙維(Xavi)表明是要以大局為重，要留力踢快車戰，今場繼續排出最強陣容。該波蘭箭頭上仗食白果，今場遇弱，要盡力數糊爭神射手獎，機不可失，並要全力助巴塞贏波，即可拋離基羅納4分，爭亞形勢變大好。
至於門將達史特根近期擺脫傷患復出，只要今場披甲，將合乎爭逐森莫拉獎的最低要求上陣西甲26場；現時其平均每次上陣只失1.04球比率，正力逼畢爾包的烏尼西蒙(Unai Simon)，難得巴塞上仗是近4場聯賽首次不失球，防線落力踢爭氣波，今場照計受壓不會大。
艾美利亞輸少當贏
對手艾美利亞篤定降班，主帥柏比美爾(Pepe Mel)坦承球員在季尾階段未有足夠作戰動力；而他在季中接手後只接獲董事局要求，要打開本屆西甲勝門，如今任務已達成。該隊上仗聯賽以2比3不敵貝迪斯，以中堅卓美(Chumi)為首的防守犯錯不少，要為3個失球負責；一條豆腐防線今夜要抵抗巴塞強攻，恐怕有心無力，輸少當贏。 相關連結：香港賽馬會網頁