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體育
2023-11-03 12:42:13

以巴衝突｜世界第7查貝雅將捐出年終賽部份獎金　支持巴勒斯坦人

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查貝雅表示會捐出部份獎金。(資料圖片)

查貝雅表示會捐出部份獎金。(資料圖片)

世界排名第7，突尼西亞的女網球手查貝雅（Ons Jabeur），周三（1日）在年終賽發言時表示，願意將自己的部份獎金，捐給巴勒斯坦人。

女子網球年終賽今年在墨西哥舉行，查貝雅在分組對禾杜素娃（Marketa Vondrousova）的比賽後，就以巴衝突發言表示：「世界的狀態令我不快樂。每日看着有小孩和嬰兒死亡，這是很艱難，很心痛的。所以我決定捐出我部份的獎金去幫助巴勒斯坦人。在現時發生中的事，我不可能因為這場勝利而快樂。對不起各位，我知道這是應該有關網球，但我每日看着片段感覺很困擾。」

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查貝雅連續兩年打入溫網決賽。(路透社)

查貝雅連續兩年打入溫網決賽。(路透社)

查貝雅又指：「這不是政治訊息，這只是人道訊息。我嘗試盡量遠離社交媒體，但這很艱難。當你看到那些影片和照片，他們真的很恐怖，每日都很恐怖。這讓我不能入眠和好好回復，而更差的是讓我感到沒有希望。我感覺自己沒有可能做的事，我只想有魔法，可以終止這一切為所有人帶來和平。」

巴勒斯坦的健康部門指，自以色列因為哈馬斯的恐怖襲擊而作出的反擊，在加沙從10月7日起已有9,025人死亡，並且有超過2.2萬人受傷。而查貝雅不是唯一支援巴勒斯坦的阿拉伯運動員，早前埃及紅新月會表示，利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）亦捐款協助他們在加沙的工作。

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