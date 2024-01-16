以巴衝突｜以色列國腳入波聲援人質　被土耳其拘捕兼遭球會解僱

以色列國腳耶希斯基爾（Sagiv Jehezkel）在早前的一場比賽，入球後展示聲援被哈馬斯綁架的以色列人質，事後卻被土耳其的警方拘捕，同時效力的土耳其球會安塔利亞決定與他解約。他目前已被獲釋並返回以色列。

效力安塔利亞的耶希斯基爾，在周日對特拉布宗的比賽，入球後展示在他腕上的繃帶，展示「100日，10月7日」，代表着哈馬斯突襲及在以色列綁架人質100日。至今以色列相信仍有107名人質在加沙。不過土耳其的警方，之後就拘捕了耶希斯基爾，而到周一（15日），以色列外長就表示這位國腳已經回國。