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體育
2024-01-16 16:58:55

以巴衝突｜以色列國腳入波聲援人質　被土耳其拘捕兼遭球會解僱

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耶希斯基爾返回以色列後受訪。(路透社)

耶希斯基爾返回以色列後受訪。(路透社)

以色列國腳耶希斯基爾（Sagiv Jehezkel）在早前的一場比賽，入球後展示聲援被哈馬斯綁架的以色列人質，事後卻被土耳其的警方拘捕，同時效力的土耳其球會安塔利亞決定與他解約。他目前已被獲釋並返回以色列。

效力安塔利亞的耶希斯基爾，在周日對特拉布宗的比賽，入球後展示在他腕上的繃帶，展示「100日，10月7日」，代表着哈馬斯突襲及在以色列綁架人質100日。至今以色列相信仍有107名人質在加沙。不過土耳其的警方，之後就拘捕了耶希斯基爾，而到周一（15日），以色列外長就表示這位國腳已經回國。

耶希斯基爾在對特拉布宗的比賽展示聲援人質句子。(路透社)

耶希斯基爾在對特拉布宗的比賽展示聲援人質句子。(路透社)

安塔利亞的副主席艾夫倫（Alkan Evren）就表示，球會已經啟動程序與耶希斯基爾解約。不過該位28歲的以色列球員向土耳其的警方口供指：「我沒有採取行動去刺激別人，我只想戰爭結束。這就是為甚麼我要展示這些字句。」

土耳其司法部長批評為「醜陋行為」

不過安塔利亞在周日的聲明指，耶希斯基爾被球會暫定訓練，並指其行為違反「國家的價值觀」，因此他被排除出陣容直至球隊高層通知為止。而安塔利亞的聲明表示：「我們的董事會永不會接受違背我們國家敏感的行為，即使這換來錦標或獎盃。」而土耳其司法部長就指耶希斯基爾是「支持以色列在加沙屠殺的醜陋行為。」

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耶希斯基爾今季加盟安塔利亞後，上陣13場為球隊取得6球及2個助攻。在最初他入球之後，球會未察覺有關行為的問題，並展示了他入球的相片，不過及後就將相片從社交媒體刪除。

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