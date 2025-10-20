以色列聯賽球迷掟煙花致未開波就腰斬　加強英國禁入境正當性

正當英國禁止以色列球迷前赴伯明翰，出席下月舉行的歐霸盃聯賽階段賽事。在以色列的超級聯賽特拉維夫打吡戰前，警方以擾亂社會秩序與暴力騷亂中止了比賽，也加強英國警方有關的說法。

根據以色列警察透過社交平台表示，指在特拉維夫的兩支球隊，特拉維夫馬卡比與特拉維夫夏普爾的聯賽前，大量煙霧彈以及煙火裝置被投擲入球場，稱「這不是一場足球比賽，而是擾亂秩序以及嚴重暴力。以色列表示事件中有12名平民及3名警員受傷，另外有9人被拘捕以及16人扣留問話。特拉維夫夏普爾就批評比賽因為警察過度干預而中止：「在球場外發生令人震驚的事件，以及隨後魯莽和可恥地決定取消比賽，這只能證明以色列警方已經控制了這項運動。」