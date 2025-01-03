伊朗國腳擁抱女球迷 被罰10萬港元(有片)

足球賽事經常出現球員與球迷擁抱慶祝的場面，不過伊朗國腳列沙伊安(Ramin Rezaeian)上月就因為擁抱女球迷，被伊朗足協道德委員會罰款5.1億伊朗里亞爾（約9.4萬港元），因為伊朗法律禁止不屬於同一家庭的男女之間公開身體接觸。

34歲的列沙伊安司職右後衛，曾為伊朗國家隊出場65次，包括出戰2018及2022年世界盃，去年亞洲盃決賽周分組賽亦有在對港足一戰正選上陣。事件緣於列沙伊安效力的伊朗超聯球隊艾斯迪格拿上月作客對陣查多馬魯賽前，一名女球迷衝上隊巴向列沙伊安送上禮物，並與他擁抱5秒，現場隨即起哄，及後他被傳召調查並因「不符合體育道德的行為」被判罰款。

不過，列沙伊安並非首名受到類似處罰的球員，去年4月其隊友守門員Hossein Hosseini亦因一名女球迷在賽後衝入球場並擁抱他，因而被停賽一場以及罰款4700美元（約3.6萬港元）。

تسنیم خبر داده که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رامین رضاییان، مدافع استقلال را به دلیل در آغوش کشیدن یک هوادار زن در یزد، احضار کرده است.



روز گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد رامین رضاییان، مدافع استقلال که در اتوبوس تیم نشسته بود، پس از حضور یک هوادار زن… pic.twitter.com/bOigh9lLgz — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) December 27, 2024