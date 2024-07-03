伊朗國門遭球會解僱　只因擁抱沒有頭巾女球迷

上月曾經隨伊朗國家隊來港的伊朗門將，侯塞恩賀辛尼（Hossein Hosseini）被伊朗媒體報道，指與效力的艾斯迪格拿解約。而原因與其表現及球會財政無關，主要是因為他在今年4月曾擁抱一位沒有頭巾女球迷而被罰。

32歲的賀辛尼雖然並非伊朗的首席門將，但也為國家隊上陣11次。據伊朗媒體的報道，這位門將因為在今年4月，擁抱一位走入球場而沒有戴頭巾的女球迷，遭當地的保安阻止，而事後賀辛尼更被傳召，被稱為「不專業及僭越法律義務的球員」，最終被罰停賽一場以及罰款30億伊朗里亞爾（約55.6萬港元）。而賀辛尼在事後受訪更表示：「為了那位女士，我願意支付這罰款」。有媒體指這言論激發監管機構不滿而打算追加處分。