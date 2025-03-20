佐敦谷公園野餐︱15分鐘行山平山睇日落 大草原親子放電好去處

佐敦谷公園交通方便，設兩塊大草原親子野餐曬太陽看紅葉，親子樂、拍拖打卡一流。接上佐敦谷公園晨運徑行山約15分鐘抵平山山頂，靜候九龍東夕陽靚日落。由佐敦谷登平山路程短和全程柏油路，是新手行山賞日落路線。

由九龍灣港鐵站約半小時才登上佐敦谷公園，因此建議更省時方法，落轟5分鐘內抵佐敦谷。乘車到順利紀律部隊宿舍、順利消防局、利安道、利康樓落車，經利安道和新清水灣道的紅綠燈，即抵面積約達6.3公頃、觀塘區最大的公園-佐敦谷公園。佐敦谷公園設施齊全，特別適合親子樂，兒童遊樂場、迷宮、杜鵑園、兩塊草坪、緩跑徑2條、溫室、遙控模型車場、園藝教育中心等。兩片大草坪一到周末就十分熱鬧，一個個帳篷排在草坪上，動態的你可以野餐、奔跑、瑜伽，或靜態地與朋友吹水、看書、打卡、曬太陽。研究指行公園後4小時內幸福感增加，減少負面情緒。

佐敦谷公園具季節性景色，除了3至4月開花的杜鵑園外，於草坪及緩跑徑周圍，有十多棵楓香及烏桕紅葉，每年12月至1月不用爆汗行山也欣賞到紅葉。佐敦谷公園設27個收費停車位、3個廁所，但沒有小食亭，設汽水機和桌子椅子。

在佐敦谷意猶未盡，可到後方的平山輕鬆行山看日落。由佐敦谷前往平山的方法很簡單，在地圖上的11號涼亭和緩跑徑旁離開，沿大路右轉上樓梯佐敦谷公園晨運徑，若行維修樓梯一樣會接上大路。接近山頂前，右方有一面平地可回望沈雲山、佐敦谷公園和飛鵝山。10分鐘內抵平山三角測量站，平山高188.9米，前身平山石礦場於1974年關閉。

在平山最高點向左方寫上「日落」的字跡落樓梯約5分鐘，一眼睇晒獅子山及飛鵝山。平山又稱機場山，只因以前近距離看啟德機場。即使現在沒有飛機升降，作為九龍灣後山，可看到彩雲邨等燈火通明，在市區觀日落黃昏夜景，其中一個最容易到達當數平山，當日所見三歲小朋友拖着媽媽的手也能欣賞到靚日落。燒天Magic Hour日子，獅子山側面剪影更為突出。

廿分鐘往九龍灣站

由平山落樓梯至迴旋處，右轉可到新清水灣道乘車，另可左轉經彩榮里落樓級至彩榮路乘小巴或巴士離開。有時間可於彩樂樓旁乘升降機到彩盈坊，約15-20分鐘抵九龍灣站。

如果由九龍灣站出發到平山睇日落，可由九龍灣B出口沿天橋直行過彩盈坊，乘升降機至彩福邨彩榮路左轉。接彩榮里。迴旋處即彩雲道食水配水庫登數百級樓梯，起步約半小時到達平山。最開揚景色為中途，只求打卡的甚至不需要登頂。

到平山看日落是短程、新手、拍拖行山路線，仍建議看日落人士帶備保暖衣物和照明工具，勿依賴手提電話的電筒。想加長路線，可連走沈雲山。