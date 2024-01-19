佐敦軒達臣落實投阿積士　加盟沙特聯賽未夠半年就跳船

由基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）帶起的沙特阿拉伯聯賽風潮，僅僅一年就已經有球星出逃。前利物浦隊長的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在加盟不夠半年，已落實重投歐洲聯賽加盟荷甲阿積士救亡。而有傳將有更多球星在這個冬季轉會窗選擇離開。

盛傳已久，荷甲的阿積士在周四（18日）落實軒達臣這加盟，並與他簽約兩年半。33歲的軒達臣，在與利物浦約滿後，轉投沙特的伊蒂法克，並與另一位紅軍前隊長的領隊立謝拉特（Steven Gerrard）再度合作。可是不到半年，據報軒達臣未能適應，與伊蒂法克達成解約的協議。而他最快可以在下周日（21日）對華域克的聯賽上陣。