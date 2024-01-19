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體育
2024-01-19 12:20:54

佐敦軒達臣落實投阿積士　加盟沙特聯賽未夠半年就跳船

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佐敦軒達臣加盟阿積士。(阿積士X)

佐敦軒達臣加盟阿積士。(阿積士X)

由基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）帶起的沙特阿拉伯聯賽風潮，僅僅一年就已經有球星出逃。前利物浦隊長的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在加盟不夠半年，已落實重投歐洲聯賽加盟荷甲阿積士救亡。而有傳將有更多球星在這個冬季轉會窗選擇離開。

盛傳已久，荷甲的阿積士在周四（18日）落實軒達臣這加盟，並與他簽約兩年半。33歲的軒達臣，在與利物浦約滿後，轉投沙特的伊蒂法克，並與另一位紅軍前隊長的領隊立謝拉特（Steven Gerrard）再度合作。可是不到半年，據報軒達臣未能適應，與伊蒂法克達成解約的協議。而他最快可以在下周日（21日）對華域克的聯賽上陣。

軒達臣離開沙特的伊蒂法克。(路透社)

軒達臣離開沙特的伊蒂法克。(路透社)

軒達臣就在社交媒體表示：「我很傷感地要說我將會即時離開伊蒂法克。這絕不是容易的決定，但我覺得這是對我和家庭最好的決定。我想藉這次機會感謝球會以及所有在這段時間支持我的球迷，我從第一日就感受到你們的愛。我會繼續關注，並希望你們會取得成功。」

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伊蒂法克就指這是一個很趕急的決定，而英國媒體指雙方是「和平分手」，而且對沙特方面的財政也是正面。沙特聯賽的副主席就指，這只是足球的一部份，全世界都是這樣。不過有意見認為這次軒達臣不足半年就離開，對沙特聯賽的形象確實有損害。而根據英國廣播公司指，軒達臣效力的伊蒂法克表現平平，令入場球迷數字也不多，甚至部份比賽不夠1,000人入場。除了軒達臣之外，另一位前利物浦球員羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及法國前國腳的賓施馬（Karim Benzema），都有傳會在這個冬窗離開。

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不過伊蒂法克就落實與主帥的謝拉特續約多2年，直至2027年球季為止。

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