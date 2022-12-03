何澤堯專訪｜從見習騎師學校畢業生到揚威國際 土生土長的最佳本地騎師

系出練馬師「名門」、一出道即贏得頭馬，2021/22 季榮膺告東尼獎、成為當季贏得 最多頭馬的土生土長騎師，蔡明紹談封王故事、如何克服數年傷患再起風雲，以及他 對今次國際騎師錦標賽的期望。 Q：你在哪一年開始接觸賽馬運動？ A：我16歲便加入香港賽馬會見習騎師學校，第一次策騎出賽是在 2009/10 年度首季，還記得當年心情真的很興奮又很緊張！ Q：請分享一下騎師的訓練日常。 A：騎師的生活很規律，早上5時至8時到跑道晨操，之後到馬房看看馬匹，跟練馬師聊聊馬匹和晨操狀況。到了中午，我會休息兩小時，然後去報名參加賽事。報名後進行兩小時健身和1.5小時舒緩運動。晚上吃過晚飯，便會乖乖去睡覺（笑）。

Q：你認為賽馬運動的魅力何在？ A：騎馬樂趣無窮！我最享受策騎奔馳衝刺的速度感，還有比賽時，終點前勝負難料的緊張刺激！當然，每次贏出頭馬都會十分開心滿足。 Q：你如何形容騎師與馬匹的關係？ A：騎師和馬匹的關係密不可分，是互信互重的好夥伴。 Q：對你而言，怎樣才是一匹良駒？ A：步伐開揚順暢、爽勁有力，神態軒昂兼有鬥心。 Q：你認為冠軍級騎師有何共通點？ A：天份加勤力，迎難而上，堅毅不撓。 Q：人生中最難忘是哪一場賽事？ A：難忘的數不清，例如所有策騎「金鎗六十」的賽事都很難忘！還有 2019 年於英國雅士谷的識價盃奪冠（Shergar Cup，當年何是史上第二位角逐該賽事的華人騎 師），所有一級賽，以及2021年夥拍「唯獨愛你」攻下女皇盃都很難忘。接着在12月的浪琴香港國際賽事，我也會懷着踏實謙卑之心，不斷學習，再創佳績。

Q：你覺得香港普羅大眾如何看待賽馬運動？ A：昔日說起賽馬，難免想到賭博；但近年香港賽馬會和我們業界都在努力改變這些固有想法，讓大家看到賽馬的另一面：賽馬是一項歷史悠久的專業體育運動，騎師和賽駒都為訓練付出良多，是不折不扣的專業「運動員」！我認為不止在香港，賽馬在世界各地都應被視作一項精英運動。身為一位騎師，我希望藉着自己的成績和表現， 向大眾和馬迷宣揚賽馬運動的專業形象。 Q：你認為在香港培育接班人的最大挑戰是什麼？ A：時間和年齡。在外國，很多騎師一出生或幾歲時便接觸馬匹，熟習騎馬和與馬匹相處，自然也比我們更早開始比賽──好些騎師才十來歲就贏得一級賽。要在香港培育新一代騎師，重中之重是要讓小朋友更早接觸到馬匹和這門運動。 Q：出戰重要賽事前，你有沒有「必贏」的增運小習慣？ A：我每次都會穿着同一套戰衣──其實是懶得去襯衣服，哈哈！ Q：你與「金鎗六十」合作無間，你如何形容與牠的關係？ A：「金鎗六十」是我的家人！無論是相處上還是牠的健康和狀態上，我都盡我所能一一照顧周到。事實上，從牠身上我學到很多很多，包括無懼困難和挑戰，朝着終點奮勇搏盡，不達目標誓不休的堅持和熱情，最重要是牠善良溫柔、懂得互信，不止我自己，希望大家也能受到啟發。