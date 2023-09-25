何詩蓓200自破亞運紀錄強勢封后 何甄陶男子50自奪銀｜杭州亞運

亞運游泳項目今日（25日）上演第二日賽事，香港隊的星級女將何詩蓓在200米自由式大熱強勢封后，以1分54秒12的新亞運紀錄，取得個人在亞運的首面金牌，亦是香港游泳史上首面亞運金牌及港隊今屆第3金。中國的李冰潔與柳雅欣分別落後何1.88秒及2.31秒，分別獲銀、銅。

連同昨天的50米蛙泳銅牌、4X100米自由泳接力銅牌，何詩蓓今屆暫取得1金2銅，她明天將轉戰100米自由式，勢要再衝下一金。

明天轉戰100自再衝金

何詩蓓賽後接受訪問時表示很榮幸成為香港首名贏得亞運游泳金牌的健兒，她指自己游出的時間「OK，跟個人最佳時間不是差太多」，亦對往後亞運賽事「打了強心針」，「相信明天100自（女子100米自由泳）都會游得好。」

另外兩位今晚打入決賽的泳將，何甄陶在男子50米自由泳游出21.87秒奪銀，以0.15秒之差僅敗於打破亞運紀錄勝出的南韓泳手池裕燦。何甄陶賽後表示，感到非常開心及興奮，沒想過可為港爭光。

女子50米背泳決賽，歐鎧淳游出28.35秒，排名第4以0.14秒之差失落獎牌。