何詩蓓200自破亞運紀錄強勢封后 何甄陶男子50自奪銀｜杭州亞運

亞運游泳項目今日（25日）上演第二日賽事，香港隊的星級女將何詩蓓在200米自由式大熱強勢封后，以1分54秒12的新亞運紀錄，取得個人在亞運的首面金牌，亦是香港游泳史上首面亞運金牌及港隊今屆第3金。中國的李冰潔與柳雅欣分別落後何1.88秒及2.31秒，分別獲銀、銅。
連同昨天的50米蛙泳銅牌、4X100米自由泳接力銅牌，何詩蓓今屆暫取得1金2銅，她明天將轉戰100米自由式，勢要再衝下一金。
明天轉戰100自再衝金
何詩蓓賽後接受訪問時表示很榮幸成為香港首名贏得亞運游泳金牌的健兒，她指自己游出的時間「OK，跟個人最佳時間不是差太多」，亦對往後亞運賽事「打了強心針」，「相信明天100自（女子100米自由泳）都會游得好。」
另外兩位今晚打入決賽的泳將，何甄陶在男子50米自由泳游出21.87秒奪銀，以0.15秒之差僅敗於打破亞運紀錄勝出的南韓泳手池裕燦。何甄陶賽後表示，感到非常開心及興奮，沒想過可為港爭光。
女子50米背泳決賽，歐鎧淳游出28.35秒，排名第4以0.14秒之差失落獎牌。
作為亞洲紀錄保持者的何詩蓓，在今日早上的200米自由泳初賽第3組一開賽便領先，最終她輕鬆地游出2分0.75秒，排小組首名，總成績第5位入決賽；同組港將何南慧則游出2分03.71秒，無緣決賽。
何詩蓓去屆雅加達亞運因傷患困擾，無緣出戰，但及後復出後成績大幅進步。25歲的何詩蓓在東京奧運取得100米自由泳及200米自由泳銀牌，及後在今年福岡舉行的世界錦標賽獲100米自由泳銀牌，成績優異。
何詩蓓中學曾就讀聖保祿天主教小學同聖保祿中學，2015年DSE（香港中學文憑試）獲7科35分嘅佳績，文武雙全。