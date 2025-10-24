俄羅斯與白俄運動員將無法出席冬季殘奧會

雖然國際殘奧委（IPC）投票決定解除了俄羅斯及白俄羅斯參與冬季殘奧會要以中立身份參賽的禁令，但是在4個國際體育聯會中的3個否決，加上餘下的冰球又未能趕及參賽，令俄羅斯及白俄羅斯運動員仍然無法參加明年的冬季殘奧會。

明年的冬季奧運會及殘奧會在意大利的米蘭及意大利北部山區舉行。IPC早前就俄羅斯及白俄羅斯運動員需要以中立身份參賽進行投票，不過最終投票結果是解除對兩國運動員禁令。然而國際滑雪聯會（FIS）、國際冬季兩項聯盟（IBU）以及國際冰壺協會（World Curling）決定不會解除他們對俄羅斯及白俄羅斯運動員的禁令，而餘下的國際殘疾人冰上曲棍球協會雖然未有拒絕，不過因為比賽的資格賽已經展開，意味兩國也不能參與。