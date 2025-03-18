保加利亞球會擺老烏 開波前為仍在生名宿默哀(有片)

保加利亞一場甲組聯賽發生了令人哭笑不得的大烏龍，其中一支甲組球會誤以為球會的前球員離世，於是在開賽前組織己方及對手球員於中圈默哀，然而後來球會才驚覺他仍在生，會方為此尷尬道歉。
保加利亞球會卡沙利周日（16日）在主場對索菲亞利夫斯基，賽前傳出卡沙利的78歲前球員根切夫（Petko Ganchev）離世，雙方球員賽前在中圈進行默哀儀式，球迷亦有參與，不過會方其後證實根切夫仍在生，遂於球賽未完前透過社交平台公開道歉，比賽最終1:1言和。
卡沙利的聲明表示，「會方管理層謹此為前球員根切夫及他的親人致以重大歉意，我們錯誤接收他的死訊，祝福根切夫未來有很多個健康的年頭，並見證卡沙利的成功。」
根切夫現年78歲，他事後受訪時說當日開車趕回家看直播，上半場開波後電話開始響個不停，但他未有接，回到家妻子淚流滿面，她說：「電視上宣布你去世了！我不明白她說甚麼，也不明白發生了甚麼事。」
Šta rade Bugari... Održali su majstori minut ćutanja za bivšeg igrača Petka Gancheva koji je živ, pa im se javio na poluvremenu. To ni #CrnogorskiFudbal nije uspio... pic.twitter.com/6DqeSV3Flw— CGsport.me (@cgsportme) March 17, 2025