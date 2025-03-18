保加利亞球會擺老烏 開波前為仍在生名宿默哀(有片)

保加利亞一場甲組足球聯賽發生了令人哭笑不得的大烏龍，有球隊誤以為一位名宿離世，於球賽開賽前組織己方及對手球員於中圈默哀，後來才驚覺他仍在生，會方為此道歉。(影片截圖)

保加利亞一場甲組聯賽發生了令人哭笑不得的大烏龍，其中一支甲組球會誤以為球會的前球員離世，於是在開賽前組織己方及對手球員於中圈默哀，然而後來球會才驚覺他仍在生，會方為此尷尬道歉。

保加利亞球會卡沙利周日（16日）在主場對索菲亞利夫斯基，賽前傳出卡沙利的78歲前球員根切夫（Petko Ganchev）離世，雙方球員賽前在中圈進行默哀儀式，球迷亦有參與，不過會方其後證實根切夫仍在生，遂於球賽未完前透過社交平台公開道歉，比賽最終1:1言和。