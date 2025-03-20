保方兒子表態堅定選擇為捷克披甲　名將之後棄隨父步伐

意大利鋼門保方（Gianluigi Buffon）的17歲兒子路易斯保方（Louis Buffon）獲得了捷克U18的徵召，這位名將之後在捷克隊的訓練後，表明自己堅定選擇捷克作為代表。

17歲的路易斯司職翼鋒，目前在意乙的比薩SC效力，在本月初已首次代表球會在乙組聯賽上陣。他在接受捷克足協的訪問表示：「我與家人討論過，我們認為代表捷克對我足球生涯及發展是最好的。」路易斯指：「我媽媽很簡單地覺得高興，至於我爸他就很緊張，因為這是我第一次國家隊的徵召。他也建議我為捷克披甲，因為這是最好的方法讓我進步成一個球員。」