保方兒子表態堅定選擇為捷克披甲　名將之後棄隨父步伐

意大利鋼門保方（Gianluigi Buffon）的17歲兒子路易斯保方（Louis Buffon）獲得了捷克U18的徵召，這位名將之後在捷克隊的訓練後，表明自己堅定選擇捷克作為代表。
17歲的路易斯司職翼鋒，目前在意乙的比薩SC效力，在本月初已首次代表球會在乙組聯賽上陣。他在接受捷克足協的訪問表示：「我與家人討論過，我們認為代表捷克對我足球生涯及發展是最好的。」路易斯指：「我媽媽很簡單地覺得高興，至於我爸他就很緊張，因為這是我第一次國家隊的徵召。他也建議我為捷克披甲，因為這是最好的方法讓我進步成一個球員。」
路易斯又表示：「說實話，我沒有預計過的，不過我就是因為父母，自小孩起就生活在公眾的顯微鏡之下，所以我希望他們可以教會我應該怎麼做和怎麼說。」他又指：「我出生及成長都在意大利，但我認為需要絕對專業地作出最好的表現。我每場比賽都會視為重要，不論是對意大利還是其他國家隊。路易斯將代表捷克迎戰英格蘭、法國及葡萄牙的U18代表。路易斯父親的保方，過去176次代表意大利國家隊上陣，並為意軍在2006年贏下世界盃。而他的母親是來自捷克的模特兒，因此獲得代表捷克的資格。
加歷查兒子代表馬爾他
除了保方之前，前利物浦名將的英格蘭國腳加歷查（Jamie Carragher），其兒子占士加歷查（James Carragher）最近也獲得馬爾他國家隊的徵召。22歲的占士加歷查因為其祖父擁有馬爾他的血統，故此他們父子本身都有代表馬爾他的資格。占士加歷查現時效力英甲的韋根，並獲馬爾他徵召出戰本周五（21日）的世界盃外圍賽對芬蘭的比賽，而馬爾他下周會再對波蘭。加歷查現時是英國的著名球評，與前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）常在節目戲弄對方。