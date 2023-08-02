保方退休｜保住後方至45歲掛靴 領意大利奪世界盃 無緣歐聯冠軍留遺憾(多圖)

保方退休｜保住後方至45歲掛靴 領意大利奪世界盃 無緣歐聯冠軍留遺憾

保方（Gianluigi Buffon）生於1978年1月28日，是意大利足球運動員，司職門將。他在職業生涯中為多支球隊效力，最為人熟知的是在祖雲達斯的19年歲月，成為了傳奇。保方是現代足球史上最偉大的門將之一。保方得到了國際賽最高殊榮世界盃，惟多次與歐聯冠軍擦身而過，45歲退休留下遺憾。

▼ 保方主要錦標及獎項 ▼

保方退休｜因喀麥隆門將而把關 保方與一般人一樣，初時不是當守門員。他小時間很喜歡入球，至6至7歲時開始擔任中場，甚至任過清道夫。保方1988年第一次在球場比賽時仍擔任中場。然而，這場比賽為家鄉托斯卡納（Tuscany）對威尼托代表隊的青少年比賽，改變了足球歷史「似乎命運讓我成為了一名守門員。」保方說，「父親建議我改變位置嘗試當門將。此前我一直喜歡置身於球場中央。」保方在1990年世界盃因喀麥隆門將尼干奴（Thomas N'Kono）出色的表現受啟發嘗試把關，打算之後重新踢中場。不過之後保方因天份、身材及反應快令他一直擔任門將，直至今天。

保方退休｜帕爾馬出道 天價投祖雲達斯 保方的職業生涯始於1995年帕爾馬，他很快就升入了一隊。在帕爾馬效力期間，他贏得了意大利盃、意大利超級盃和歐洲足協盃等錦標，更在1997年入選意大利國家隊。在2001年，保方以天價5200萬歐元加入了祖雲達斯，取代雲達沙成為了斑馬軍團主力門將。保方在祖雲達斯度過了19年的時光，率領球隊贏得了9次意甲聯賽冠軍、4次意大利盃冠軍和5次意大利超級盃冠軍。保方足球生涯冠軍無數，但最遺憾是未嘗歐聯冠軍。保方助祖雲達斯3次殺入歐聯決賽，但3次俱失利。

保方退休｜3度歐聯決賽飲恨 保方在2002/2003歐聯決賽助祖雲達斯對撼AC米蘭，救出恩沙基一記死角頭槌，被視為「神救」。無奈祖雲達斯在法定時間及加時都與對手互交白卷踢成0︰0，互射12碼因查斯古特、薩拉耶達及蒙迪路射失，以2︰3飲恨。2014/2015球季保方第2次挑戰歐聯錦標，但決賽以1︰3負美斯、蘇亞尼斯、尼馬「MSN」掛帥的巴塞隆拿。至2016/2017球季保方第3度帶領祖雲達斯晉身歐聯決賽，但他被C朗拿度兩度射破大門，以1︰4見負皇家馬德里。3次歐聯亞軍成為保方足球生涯最大遺憾。保方於2018年離開祖雲達斯，轉會到法國的巴黎聖日耳門，至2021年重返母會帕爾馬效力至2023年掛靴。

保方退休｜世界盃冠軍之路僅失2球 保方在意大利國家隊表現非常出色。自1999年至2017年，他一直是意大利主力門將，代表國家隊參加了多次國際賽事。當中保方與簡拿華路為首的防線在7場比賽僅失2球，第一次失守是薩卡度於分組賽對美國時擺烏龍，另一球為決賽對法國被施丹12碼射楣底彈入。最終保方幫助意大利贏得2006年世界杯冠軍，並被評為該屆賽事最佳門將。他也代表意大利參加過多屆歐洲國家盃，當中在2012年決賽負西班牙最接近歐國盃錦標。