修夫基演講關注青年迷失方向　籲勿以網紅作榜樣

前英格蘭國家隊主帥的修夫基（Gareth Southgate），在出席一個演講中指出，現時青年人把太多時間放在遊戲、賭博及睇色情影片，並認為他們應該有更好的榜樣，而不是僅看網絡的KOL。 修夫基獲英國廣播公司（BBC）邀請出席一個年度的論壇，在演說中他提過自己在1996年的歐洲國家盃射失關鍵的12碼的事件，他表示：「這痛苦至今仍纏擾着我，我想這永遠都是。」他從自身的經驗，認為英國需要更多去鼓勵年輕人去選擇人生正確的道路以及不要懼怕失敗。

修夫基：1996年歐國盃是分水嶺 修夫基表示，1996年的歐國盃是人生的轉捩點：「射失那個12碼無疑是一個分水嶺，這讓我更堅強，成為更好的人。它讓我想更深入，找出之前未發現的人生信念及平伏心情。」他又把自己射失與2018年艾歷迪亞（Eric Dier）在世界盃射入，令英格蘭首次在世界盃決賽周射贏12碼比對：「在1996年，我走了30碼去12碼點，而我相信自己會射失。在2018年，艾歷走了30碼去12碼點，而我相信他會入。」他認為在22年間，英格蘭的球員心態改變很多。 修夫基指，他擔心青年人從互聯網上尋找方向，他指這些新型的「榜樣」並不是以年輕人的最大利益為目的：「這些冷酷無情、擅於操縱心理及有毒害的領導者，他們都是自私地着眼自身的利益。他們會引導年輕人，相信用金錢及權力來衡量成就，這種力量代表着不顯露情感，並認為全世界，包括女性都與他們對立。」

青年人缺乏面對挫敗的機會 修夫基的演說主要強調為年輕人建立信念的重要性，他引用了英國社會正義中心的一份報告，指英國的男孩及青年人陷入「危機」，因為他們沒有接受教育、工作或訓練的數字在增加：「太多青年人被孤立了。太多人覺得與家人或朋友敞開心扉感覺不安。很多人是缺乏人生的導師，如教師、教練或是老闆，讓他們了解如何好好推動他們成長。因此，當他們困擾的時間，青年人要獨自去面對以及應付他們面對的情況。」他指：「青年人最後會變得孤僻，不願意去說及表達自己的情感。他們會花更多時間在網上找方向，然後陷入不健康的生活方式，就好像打機、賭博及看色情片。」 修夫基認為，青年人缺乏面對挫敗的機會：「我個人認為，如果他們在孩子的時候人生太簡單，我們會發現他們在成長為青年時的人生會更困難。很多青年人在害怕失敗，因為他們很少機會去經歷及跨過它。他們不敢去試，而不是嘗試過後失敗。」他說：「要問我在足球生涯學懂甚麼，這是成功不只在於最終的比分。真正的成功，是看你在最艱難時如過渡過。」