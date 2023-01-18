借鋒添攻力爭10連勝 曼聯英超勇撲水晶宮

力爭在正式比賽10連勝的「紅魔」曼聯，在周末大戰阿仙奴前，先要在今晚深夜英超補賽，作客闖過另一倫敦球會水晶宮(19/01 04:00)。
曼聯上仗在同市打吡戰，先靠一個爭議性入球扳平、之後大勇鋒將拉舒福特迅速奠勝，個人近7場入8球，不但錄得連盃賽的9連勝，「紅魔」只要在今場英超補賽全取3分，就可以2分壓過周四深夜迎戰熱刺的曼城，升上該隊今屆聯賽最高排名的第2位，增添周日作客「一哥」阿仙奴的話題性。
之前效力皇馬及法國隊、贏過不少頂級榮譽的曼聯法國中堅華拉尼，認為己隊有爭標可能。他說：「凡事皆可能，長路漫漫，我們逐場踢好，這將會非常困難。這裡的每場比賽就像歐聯大戰，每一場的強度令人難以置信，節奏飛快；但我們硬淨、強壯，只需好好利用有質素球員用波。」
高大中鋒韋格賀斯候命搏殺
球隊除了狀態大勇，今場將更有機會是提早結束在土超比錫達斯借用期，改借紅魔的荷蘭高大中鋒韋格賀斯的地標戰。這位繼馬捷達、阿歷斯泰拿斯，穿上紅魔「27號」波衫的般尼借將，去年2月仍效力般尼時，曾交出助攻協助該會在英超打和曼聯。主帥滕哈格今場甚或以這位30歲荷蘭同胞，取代安東尼馬迪爾打正箭頭，並由「福仔」、般奴費南迪斯及安東尼馬菲奧斯後上支援攻堅，誓助球會取得自2009年費格遜年代，首次10連勝。
韋費特沙夏近況沉
對手水晶宮剛戰0比1受挫車路士，錄得3連敗，聯賽排12位，未受降班威脅，球隊最大問題是火力積弱，主力前鋒韋費特沙夏復賽以來，上陣5戰僅曾交出1次助攻。不過該隊上屆季尾，正正靠沙夏一箭定江山，氣走紅魔，且看大戰當前，這位卡士十足的主隊鋒將，能否靠一人之力，終止曼聯勁勢。