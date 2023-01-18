借鋒添攻力爭10連勝 曼聯英超勇撲水晶宮

力爭在正式比賽10連勝的「紅魔」曼聯，在周末大戰阿仙奴前，先要在今晚深夜英超補賽，作客闖過另一倫敦球會水晶宮(19/01 04:00)。

曼聯上仗在同市打吡戰，先靠一個爭議性入球扳平、之後大勇鋒將拉舒福特迅速奠勝，個人近7場入8球，不但錄得連盃賽的9連勝，「紅魔」只要在今場英超補賽全取3分，就可以2分壓過周四深夜迎戰熱刺的曼城，升上該隊今屆聯賽最高排名的第2位，增添周日作客「一哥」阿仙奴的話題性。

之前效力皇馬及法國隊、贏過不少頂級榮譽的曼聯法國中堅華拉尼，認為己隊有爭標可能。他說：「凡事皆可能，長路漫漫，我們逐場踢好，這將會非常困難。這裡的每場比賽就像歐聯大戰，每一場的強度令人難以置信，節奏飛快；但我們硬淨、強壯，只需好好利用有質素球員用波。」