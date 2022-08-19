傑志鬥巴吞聯爭入亞冠盃8強

創下香港足球壇歷史、打入亞冠盃16強淘汰賽的傑志，今午在日本火併泰國巴吞聯(19/08 16:00 港台32)，爭入8強位。傑志早前往南韓集訓，4場熱身賽錄得3勝，雖然球隊久未參與正式賽事，但主教練朱志光仍具信心。傑志對上一場正式比賽已要倒數至今年5月1日亞冠盃分組賽，2比2和神戶勝利船；雖然陣內港隊成員之後曾出戰亞洲盃外圍賽及東亞錦標賽，但外援如丹恩奴域、明加索夫、基爾頓及米基爾等久疏戰陣。對於大軍狀態，朱志光昨在記招坦言未有太擔心，認為球隊在南韓的集訓會有效果，同時指：「其實泰國聯賽也是在5月結束，對方情況也與我們差不多，況且我們都已習慣面對強敵。」

巴吞聯上季在泰超位列亞軍，該隊在本月初以3比2險勝武里南聯稱霸泰冠盃。朱志光坦承今戰不易應付，但誓言會拚盡爭勝：「我希望球員們能好好利用今次機會，因為是首次有香港球隊打入淘汰賽，期望他們有好演出。」傑志早前有謝家強、陳肇鈞及唐建文離隊，陳晉一亦在西班牙試腳，巴爾拿亦要坐波監；但球隊仍有丹尼及時傷愈復出，加上新兵如米基爾及費蘭度等，戰力得以維持，今場仍有力爭勝。

另外，昨晚兩場亞冠盃16強大戰，全韓職內訌之戰，FC大邱令法定時間與勁旅全北汽車打和1比1；全北汽車前鋒金鎮圭在加時絕殺，終助全北贏2比1，率先打入8強。同晚尾全日職對決，神戶勝利船3比2勇挫聯賽「一哥」橫濱水手，同樣闖進半準決賽。