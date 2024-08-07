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體育
2024-08-07 21:23:00

傑志1︰6負馬德里體育會 黃洋獲施蒙尼贈告別戰禮物

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「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，黃洋告別戰與隊友握手。（林靄怡攝）

「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，黃洋告別戰與隊友握手。（林靄怡攝）

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「中國人壽盃」傑志在對馬德里體育會（Atletico Madrid） 於香港大球場舉行，今場為黃洋職業生涯的告別戰，他戰至19分鐘被顏卓彬入替，更獲馬體會教練施蒙尼送上一件馬體會球衣作掛靴禮物。最終傑志以1︰6不敵馬體會完場。

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「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，黃洋告別戰與隊友握手。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，施蒙尼師承比爾沙？（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，祖奧菲歷斯（Joao Felix）上半場披甲。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，挪威神鋒阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）上半場梅開二度。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，馬體會教練施蒙尼。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝）

黃洋告別戰獲全場掌聲

傑志除了黃洋、曾效力布力般的慈英（Jay Haddow）、明加索夫，還派出新兵鍾樂安與效力過阿仙奴和白禮頓青年軍門將泰利（Fynn Talley）。至於馬德里體育會雖缺少基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak），仍派出名氣不低的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）祖奧菲歷斯（Joao Felix）、高基、安祖哥利亞 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）正選。

不過早段卻成為挪威神鋒阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth），這名以3200萬歐元新加盟馬體會在開賽6分鐘先開紀錄，1分鐘後把握傑志門將泰利（Fynn Talley）誤傳梅開二度。40歲的黃洋正選上陣，戰至19分鐘被顏卓彬入替，完成職業球員生涯告別戰的「大哥」獲全場掌聲，獲施蒙尼贈上一件印上19號及黃洋英文名的馬體會球衣。

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「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會，祖奧菲歷斯（Joao Felix）有不少球迷。（林靄怡攝） 「中銀人壽盃」傑志 對 馬德里體育會。（林靄怡攝）

迪美路夫為傑志破蛋

下半場馬體會再入兩球，傑志未有放棄由馬查度中路分波予烏茲別克國腳迪美路夫，後者窄角度勁射破蛋成1︰4。馬體會未有留力再入兩球，最終傑志以1︰6不敵馬體會完場。

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