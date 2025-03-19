備戰亞盃外 港足迎擊澳門爭7連勝

為下周二(25日)出戰亞洲盃外圍賽對新加坡前的最後熱身賽，中國香港男子足球代表隊(港足)，今晚在旺角大球場與中國澳門「拍跳」友賽，力爭在國際賽7連勝。港足今次決選23人中有9名在內地落班的好手，人腳實力與戰意均佔先，有力延續勝勢。(今晚20:00開賽)

港足主帥韋斯活早前公布今次出戰澳門的23人名單，當中包括艾里奧、林樂勤、杜度、徐宏傑及潘沛軒等落選；而龐焯熙、何瀧浩及米高則改隨U22港足到緬甸進行兩場友賽。韋斯活已表明米高早前因傷缺陣，會以U22比賽提升狀態，預計會在下周初於新加坡與大軍會合。 港足周一已於將軍澳足球訓練中心開操，23人大軍中僅余在言未及歸隊；而有傷在身的祖連奴僅在健身室接受治理，未有參與操練，韋帥透露祖連奴傷勢並非嚴重，仍有望在今場友賽披甲。

陳肇鈞

李小恆力爭A級賽首頂cap帽 至於在法國出生、剛轉投山東泰山的李小恆，去年10月才取得特區護照，今次會力爭在國際A級賽事首演；他與周緣德、茹子楠、陳晉一、孫銘謙、黃皓雋及安永佳共7名中超球員，以及中甲余在言及吳宇曦是9名在內地搵食的球員，亦會是今次港足出賽的骨幹。 港足去年12月在東亞錦外圍賽連勝蒙古、中華台北及關島，取得了決賽周入場券，更寫下了在國際賽6連勝佳績，世界排名升至155位。球隊在韋斯活帶領下，一改前任主帥安達臣的逼搶足球風格，更加着重傳控，已逐漸踢出隊形及信心，今場乘勇出戰，對勝利是志在必得。 澳門世界排名193位 中國澳門方面，曾在港超執教的港人主帥郭嘉諾，月初點兵34人，當中不乏年輕球員在內。據知，世界排名193位的澳門隊，由於今年不用應付大賽，因此選擇為未來鋪路，陣容年輕化並以老帶新，預計要打破近6次交手全敗走勢，絕不容易。