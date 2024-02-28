傳香港隊守將周緣德百萬轉會中超　孫銘謙仍未公布

內地的轉會市場即將關閉，多位香港隊的球員已陸續落實加盟中超球會，當中河南隊雖然未有公布，但在周二（27日）球會的球迷見面日及記者會上，已見周緣德現身，確定這位混血港將已加盟該會，據報轉會費達100萬元。而深圳新鵬城亦正式落實了安永佳的加盟，如今僅餘確定獲內地球會垂青的孫銘謙去向未明，但據報將加盟另一支中超球會的滄州雄獅，僅待球會落實公布。

香港隊雖然在亞洲盃決賽周3戰全敗，不過港隊的表現獲好評，而一眾港將因此也受到內地球會的關注。其中去年中甲射手的安永佳，早已被揭露加盟今年搬遷主場至深圳的深圳新鵬城，而安永佳亦在日前球會的記者會上現身，成為城市足球集團在中國的其中一位球員。至於本地球會傑志早前亦承認，守將的周緣德獲內地球會的垂青，但仍有待對方的落實。而今季中超目前僅有冠名的河南隊，在周二的球會活動上，已見周緣德現身，球會亦在社交媒體上標籤這位港隊守將。