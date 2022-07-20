元荃古道簡易版行山路線｜石龍拱瞰青馬大橋 尋蓮花山滑梯

元荃古道約12.5公里，可飽覽藍巴勒海峽、汀九橋、青馬大橋海景，是不少人郊遊之選。然而上斜不少、距離長以及準備不足，往往輕視了全走元荃古道的難度。元荃古道簡易版以落斜為主，景色類同，若是新手或親子郊遊或更節省體力。 文︰山全部都係山

Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）曾在Youtube節目中與余逸思 （Yoshi）和譚凱倫 （Helen）一同行過這路線，鏡粉留意！沿路沒有補給點，出發前應準備好糧水、地圖、防曬用品等。於大帽山郊野公園站下車後，向車尾方向走，經歡迎光臨元朗路牌旁M156起步。越過車閘後部份路段與越野單車徑重複，必須小心靠近路邊而行。荃錦坳接近500米海拔，因此全程上斜不多，經過荃錦營地後初段在林蔭上升40-50米後，空曠位可見荃灣大景。

元荃古道沿途景點2︰鱷魚朝天群山包圍

M160後分叉路左轉，開始落斜，行來非常爽快。有興趣可到蓮花山山頂一遊，荃灣蓮花山景觀為樹林包圍。至於M160轉右前行不久小徑可前往鱷魚朝天山火瞭望台，來回約15分鐘。鱷魚朝天的山丘被雞公嶺和大帽山包圍，在此清幽的環境下，睡一覺也不為過。

元荃古道沿途景點3︰ 蓮花山學校滑梯

分叉路後沿路林蔭甚多，兩個字，清涼。石屎路盡頭路牌，往柴灣角方向進入泥徑。路況平坦，很快看到一條白色石製滑梯。這條蓮花山公立學校建的滑梯達2米高以上，外觀完好。旁邊曾豎立「滑梯危險請勿攀爬」牌，滑梯已有不少裂痕，內部亦有螞蟻窩及植物，不建議在這條數十年歷史的古物上瀡滑梯，盡力保留滑梯原貌。

蓮花山公立學校建於50年代，至80年代停辦。經歲月洗禮後，成為文青打卡廢墟探索的景點。植物阻礙未能看到學校全名，大部份屋頂已倒塌，以前曾經守護住一眾老師及學生的瓦片散落在課室地上。圖書館已披上了一層樹藤當外衣，牆身化為綠色，人為與自然完美融合。