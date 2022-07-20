元荃古道簡易版行山路線｜石龍拱瞰青馬大橋 尋蓮花山滑梯

元荃古道約12.5公里，可飽覽藍巴勒海峽、汀九橋、青馬大橋海景，是不少人郊遊之選。然而上斜不少、距離長以及準備不足，往往輕視了全走元荃古道的難度。元荃古道簡易版以落斜為主，景色類同，若是新手或親子郊遊或更節省體力。文︰山全部都係山
元荃古道沿途景點1︰Anson Kong留過足印
Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）曾在Youtube節目中與余逸思 （Yoshi）和譚凱倫 （Helen）一同行過這路線，鏡粉留意！沿路沒有補給點，出發前應準備好糧水、地圖、防曬用品等。於大帽山郊野公園站下車後，向車尾方向走，經歡迎光臨元朗路牌旁M156起步。越過車閘後部份路段與越野單車徑重複，必須小心靠近路邊而行。荃錦坳接近500米海拔，因此全程上斜不多，經過荃錦營地後初段在林蔭上升40-50米後，空曠位可見荃灣大景。
元荃古道沿途景點2︰鱷魚朝天群山包圍
M160後分叉路左轉，開始落斜，行來非常爽快。有興趣可到蓮花山山頂一遊，荃灣蓮花山景觀為樹林包圍。至於M160轉右前行不久小徑可前往鱷魚朝天山火瞭望台，來回約15分鐘。鱷魚朝天的山丘被雞公嶺和大帽山包圍，在此清幽的環境下，睡一覺也不為過。
元荃古道沿途景點3︰蓮花山學校滑梯
分叉路後沿路林蔭甚多，兩個字，清涼。石屎路盡頭路牌，往柴灣角方向進入泥徑。路況平坦，很快看到一條白色石製滑梯。這條蓮花山公立學校建的滑梯達2米高以上，外觀完好。旁邊曾豎立「滑梯危險請勿攀爬」牌，滑梯已有不少裂痕，內部亦有螞蟻窩及植物，不建議在這條數十年歷史的古物上瀡滑梯，盡力保留滑梯原貌。
蓮花山公立學校建於50年代，至80年代停辦。經歲月洗禮後，成為文青打卡廢墟探索的景點。植物阻礙未能看到學校全名，大部份屋頂已倒塌，以前曾經守護住一眾老師及學生的瓦片散落在課室地上。圖書館已披上了一層樹藤當外衣，牆身化為綠色，人為與自然完美融合。
元荃古道沿途景點4︰藍巴勒海峽及青馬大橋兼得
沿滑梯前方泥徑，約百多米接上元荃古道的花崗岩路。元荃古道曾是元朗十八鄉一帶村民把農作物帶往荃灣墟市買賣的路徑，古道由石塊及泥土建成，但近年元荃古道鋪上花崗岩路後，雨後或潮濕天氣下極易滑倒，穿行山鞋或越野跑鞋也未能倖免。接上石龍拱涼亭，為全程最開揚景點。葵涌碼頭、青衣、汀九橋、青馬大橋放在眼前，邊看藍巴勒海峽邊吹風，寫意就是簡單。一邊城市，另一邊山清水秀，由飛機升降穿透兩者，香港獨有城市和郊野共冶一爐的奇景，難怪元荃古道為受歡迎郊遊徑前列。
涼亭旁的泥徑就是登石龍拱頂之路，然而浮沙碎石多，沒有行山鞋及不習慣這路況的要考慮安全至上。石龍拱設三角測量站和民航處燈標，非常適合看日出、日落。由石龍拱三角測量站折回大路，需要克服近100米碎石路，眼見不少人跌倒及行得很痛苦。
逆行元荃古道下山，一路有極佳景色在前方為伴，拍照前最好停在不會阻礙到人的地方。經過村屋有家犬狂吠，但不用理由就可以。經引水道後再行10分鐘，在大榕樹旁下行，港安醫院為這條元荃古道簡易版的終點，可以沿斜路落荃景圍乘車。
元荃古道簡易版上少落多，連同來回鱷魚朝天，整段上升只有3百多米，下降為750米左右。前段舒服林蔭、中段蓮花山公立學校與滑梯大開眼界、後段石龍拱的青馬大橋海景，可算是CP值極高的初級行山路線。
石龍拱行山路線
荃錦坳→麥理浩徑9段→鱷魚朝天山火瞭望台→蓮花山公立學校→石龍拱（474米）→石龍拱涼亭→逆行元荃古道郊遊徑→荃景圍荃灣港安醫院
起步交通︰51九巴-如心廣場巴士總站/荃灣大河道/荃灣站上車，大帽山郊野公園站下車
終點交通︰39A九巴-港安醫院站往荃灣，或步行往荃景圍天橋乘車
距離：約9公里
需時：3.5-4小時（包括休息及拍照時間）
體力：1.5/5
技術：2/5（若登石龍拱山頂再接元荃古道3/5）
景色︰4/5
撤退點︰-
補給點︰-
廁所︰荃錦公路、荃錦營地