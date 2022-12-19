克羅地亞黃金一代未告終 莫迪歷「魔笛」續奏

上屆金球獎得主、37歲的莫迪歷雖然今屆決賽周入球、助攻欠奉，但在中場統治力及無盡的體力，更令人印象深刻；今屆7場比賽全部擔正，總計克軍690分鐘比賽，這位皇家馬德里中場踢了656分鐘。他在季軍戰率領克羅地亞2比1打敗摩洛哥後，被問及下一目標是否放在2024歐國盃，他回應說：「逐步來，我仍然享受為國出戰，並可以維持高水平；我起碼會戰至歐國聯(明年6月舉行4強淘汰賽)，那便有時間給我考慮歐國盃。」克羅地亞明年夏天會跟西班牙、荷蘭及意大利，爭奪2022/23年歐國聯冠軍。

該國教練戴歷則表示他們奪取了有含金量的銅牌，並表示部分球員因年紀問題，今屆將是最後一戰出席世盃；不過他說：「我們隊中有不少年輕球員，他們是克羅地亞的希望，而老一輩的球員可為他們注入信心。這是一個時代的終結？我相信不會是，還有歐國聯及歐國盃要應付，克羅地亞將有一個美好的將來。」