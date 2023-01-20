兔年行大運︱訪東洋山兔仔許願石 新年事事順利

景點1︰彩色玻璃屋 初段沿衛奕信徑4段而行，直至東洋山。於井欄樹內細心留意指示牌，休悠田園郵箱右轉接上山路。標距柱W033至W035於林蔭下行走，像在阿馬遜森林之中，靈氣逼人。過路徑不明顯的茂林後抵黃麖仔界石，不久於彩色的玻璃屋右面沿古道落斜。

景點3︰兔仔許願石 533米的東洋山頂位景觀既有城市又有郊野景色，大老山、飛鵝山、西貢、沙田等盡在眼前。兔年行大怎少等了兔仔許願石？由東洋山向北往黃泥頭，經兔仔許願石，遠看似兔仔，至於許願則需要想像力腦補。向北落山接上麥理浩徑，是此行較困難部份，路窄而斜度高，與前後山友保持距離，宜穿長褲免被雜草割傷。標距柱M093接回較平坦路段，沿北行經分叉路繞過石芽背向西北的黃泥頭小瀝源。