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體育
2023-01-20 18:20:38

兔年行大運︱訪東洋山兔仔許願石 新年事事順利

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兔年行大運︱訪東洋山兔仔許願石 新年事事順利

兔年當然要訪東洋山一看兔仔許願石。

兔年行山，兔仔許願石是行大運必到景點。沿衛奕信徑4段由井欄樹經天梯到東洋山，找近看只是一舊巨石、遠看似兔仔的兔仔許願石。經麥理浩徑到小瀝源，為中級行山路線兼2023年好去處。

文︰山全部都係山

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景點1︰彩色玻璃屋

初段沿衛奕信徑4段而行，直至東洋山。於井欄樹內細心留意指示牌，休悠田園郵箱右轉接上山路。標距柱W033至W035於林蔭下行走，像在阿馬遜森林之中，靈氣逼人。過路徑不明顯的茂林後抵黃麖仔界石，不久於彩色的玻璃屋右面沿古道落斜。

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景點2︰天梯回望西貢

大藍湖平路是理想回氣位，抖擻後迎接「大佬」533米的東洋山。經小橋過引水道上牛寮，開展無盡上斜。東洋山天梯逾1000級、爬升逾350米。經過天梯後，緊接著凹凸不平的斜坡，消耗體力程度與針山、黃龍坑等天梯媲美。東洋山曾被命名「One Rise More」，是否用來形容登東洋山的痛苦呢？幸好捱過半程天梯，回望總算看到西貢白沙灣、滘西洲一帶海景，配以一列列白色遊艇。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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景點3︰兔仔許願石

533米的東洋山頂位景觀既有城市又有郊野景色，大老山、飛鵝山、西貢、沙田等盡在眼前。兔年行大怎少等了兔仔許願石？由東洋山向北往黃泥頭，經兔仔許願石，遠看似兔仔，至於許願則需要想像力腦補。向北落山接上麥理浩徑，是此行較困難部份，路窄而斜度高，與前後山友保持距離，宜穿長褲免被雜草割傷。標距柱M093接回較平坦路段，沿北行經分叉路繞過石芽背向西北的黃泥頭小瀝源。

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兔仔許願石落山略跣

由石芽背落小瀝源為有樹蔭石級，接上石屎路明記花圃再至下行，留意附近有沒有綁住的狗隻出沒，切勿驚動。以黃泥頭巴士總站為終點有大量交通選擇，吃東西到廣源邨。此行暴曬路段不少，連續上樓梯級至東洋山為首個考驗。及後兔仔許願石落山略跣，不算合家歡路線。總結而言，行山人士可應付到中級行山路線，可到東洋山兔年行大運。

兔年行大運路線

路線

井欄樹→東洋山→兔仔許願石→黃泥頭

起步交通

91M巴士-鑽石山站C2/寶林總站上車

11號小巴-彩虹站上車

紅色小巴-旺角登打士街上車

井欄樹下車

終點交通

黃泥頭上車

83K-往沙田市中心

82K-往大圍美林

補給

井欄樹士多

撤退

東洋山落飛鵝山道

廁所

井欄樹

距離/需時

約8公里

/3-4小時

體力

3/5

技術

2.5/5

景色

4/5
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