入「魔」在即 占Sir體育王國起底

英超老牌勁旅曼聯的股權變更事宜終接近完成階段，英國首富利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)即將以13.5億英鎊(約131億港元)買入曼聯25%股份，並會全權接管曼聯的足球事務。英媒近日就為「占Sir」大起底，發現這位身家達165億英鎊的超級「紅魔躉」，近年打造的體育王國在多方面都取得成功；就連之前備受批評的法甲尼斯，在他的領導下，今季季初在法甲表現飛躍。

由「占Sir」創立的英力士集團有限公司，總部位於倫敦，是一間英國跨國化工公司，每年的營業額高達590億英鎊，近年亦積極投資在體育行業。該公司既是F1平治車隊的贊助商，同時亦購入了7屆環法單車冠軍天空車隊，並改名為英力士騎士。此外，英力士集團亦與英國傳奇帆船手安斯利(Ben Ainslie)合作，也是新西蘭欖球隊的合作夥伴。

當然，曼聯球迷最關注的是「占Sir」在足球界的投資往績，他在2017年買入瑞士球會洛桑，然後在2019年以9,100萬鎊收購法甲尼斯。今季是「占Sir」管理尼斯的第5季，球會共經歷包括阿仙奴名宿韋拉(Patrick Vieira)在內的6位教頭，也曾簽入如卡斯柏舒米高(Kasper Schmeichel)、巴克利(Ross Barkely)與艾朗藍斯(Aaron Ramsey)等大牌球星，可是戰績始終未達預期；直到現任意籍教頭法利奧利(Francesco Farioli)今夏上任，收購方針改為引入高質年輕球員，令尼斯戰績急速反彈，現時在法甲僅落後衛冕的巴黎聖日耳門1分，穩守次席。