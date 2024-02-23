內地媒體批評日本隊員「拒讓分」不合禮節　日本乒協會長回應稱指控愚蠢

內地媒體「上觀新聞」，在日前對於日本乒乓球隊，在南韓舉行的世界乒乓球團體錦標賽中，在分組賽連續兩場給對手「零封」，指這是對對手的不尊重。日本媒體就終於找來日本乒乓球協會的會長回應事件，會長宮崎義仁就指這種評論是愚蠢的。 在周日（18日）的女團分組賽，日本隊面對南非隊，當中木原美悠及平野美宇都先後以11:0的分數取下一局。內地媒體就批評，沒有讓分的日本隊，是違背乒乓球的「潛規則」，指「零封」對手是不尊重的做法，甚至指出過去中國球手都會「禮讓」對手。事件在日本及內地網絡都引起熱議。雖然有些人認同這所謂的「潛規則」，但也有人質疑，故意的讓球是否打假球，甚至反而是對對手更加不尊重。

「潛規則」主要來自中國球手 日本媒體就訪問了日本乒協會長宮崎義仁回應事件。對於有關於「潛規則」之說，宮崎表示：「我想這是自然發生的現象。大約在10年前左右，以中國球手為主，他們大約在10:0的時候，會故意讓對手1分。也許他只是一時不小心，不過看起來就這樣。然後就有人認為『避免完封是種禮貌』，之後就有了這種說法。」 宮崎表示，大約在數年前開始就有球手向他提出有關質疑：「大約在那時開始，有報道就說完封對手是很壞。之後就有個球手來找我商談：『這讓比賽變得困難，宮崎先生回答球手，能不能就直接贏11:0嗎？』對我而言這是很愚蠢的話，有需要說嗎？不過後來我就跟他說：『用不着理會那愚蠢的批評，能零封的話你就去吧。』」