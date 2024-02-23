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體育
2024-02-23 17:40:01

內地媒體批評日本隊員「拒讓分」不合禮節　日本乒協會長回應稱指控愚蠢

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日本乒乓球代表的平野美宇。(路透社)

日本乒乓球代表的平野美宇。(路透社)

內地媒體「上觀新聞」，在日前對於日本乒乓球隊，在南韓舉行的世界乒乓球團體錦標賽中，在分組賽連續兩場給對手「零封」，指這是對對手的不尊重。日本媒體就終於找來日本乒乓球協會的會長回應事件，會長宮崎義仁就指這種評論是愚蠢的。

在周日（18日）的女團分組賽，日本隊面對南非隊，當中木原美悠及平野美宇都先後以11:0的分數取下一局。內地媒體就批評，沒有讓分的日本隊，是違背乒乓球的「潛規則」，指「零封」對手是不尊重的做法，甚至指出過去中國球手都會「禮讓」對手。事件在日本及內地網絡都引起熱議。雖然有些人認同這所謂的「潛規則」，但也有人質疑，故意的讓球是否打假球，甚至反而是對對手更加不尊重。

日本乒乓球代表張本美和。(路透社) 日本乒乓球代表早田希娜。(路透社)

「潛規則」主要來自中國球手

日本媒體就訪問了日本乒協會長宮崎義仁回應事件。對於有關於「潛規則」之說，宮崎表示：「我想這是自然發生的現象。大約在10年前左右，以中國球手為主，他們大約在10:0的時候，會故意讓對手1分。也許他只是一時不小心，不過看起來就這樣。然後就有人認為『避免完封是種禮貌』，之後就有了這種說法。」

宮崎表示，大約在數年前開始就有球手向他提出有關質疑：「大約在那時開始，有報道就說完封對手是很壞。之後就有個球手來找我商談：『這讓比賽變得困難，宮崎先生回答球手，能不能就直接贏11:0嗎？』對我而言這是很愚蠢的話，有需要說嗎？不過後來我就跟他說：『用不着理會那愚蠢的批評，能零封的話你就去吧。』」

南韓舉行的世界乒乓球團體錦標。(路透社)

南韓舉行的世界乒乓球團體錦標。(路透社)

稱強手對賽等同「自殺」

宮崎又向記者表示，雖然從沒見過在落後0:10下反勝，但水谷隼與伊藤美誠曾在東京奧運的混雙，於落後2:9下反勝的事件，他指：「在乒乓球的比賽，你永遠不會知道發生甚麼事。如果你讓對手1分，不難排除他可以再連取10分，所以需要保持着那種的緊迫感。」他又指出，當遇到一些強敵的時候，在領先10:0下讓對手1分，也可能等同「自殺」。他表示：「在頂尖選手的對賽，很少看到有避免零封的事，我想以後也不會發生。希望這種愚蠢的話題可以盡快結束。」

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