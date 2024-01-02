內媒名記揭國足被港隊圍攻20分鐘 「場面比對日韓更難堪」

中國男子足球國家隊昨天（1日）晚上在阿聯酋與香港足球隊進行閉門熱身賽備戰亞洲盃，結果以1:2反負，是國足繼1985年世界盃外圍賽「519」事件後，時隔39年在國際A級賽再一次輸給香港隊。賽事雙方因沒有直播，傳媒及網民只能透過有限消息，或仍養傷的港隊中場黃威社交平台了解比賽戰況。負責跟進國足賽事的內地《體壇周報》著名記者馬德興，隨隊到阿聯酋直擊報道，他今日（2日）發表文章「還原」比賽戰況，稱港足於上半場曾有20分鐘大打逼搶戰術，令國足未能進入港隊半場。

馬德興稱國足於前20分鐘先開紀錄，表現一度讓記者感到「拿下這場比賽沒問題」，但之後港隊整體隊形壓上、實施中前場的高壓與緊逼，令國足「馬上就開始變成了另外一支球隊」，後衛無法有效地將球傳到中場隊員腳下，只能是橫傳或回傳給守門員。

更難以置信的是從第20分鐘到第39分38秒左右，國足居然沒一次能將球有效地傳過中線、進入到香港隊的半場，這段時間港隊完全掌控並主導了場面，「印象之中，即便是對上日本隊或南韓，中國隊也從未有過如此難堪的場面，完全被香港隊摁在本方半場內『摩擦』，這段時間港隊共獲得了6次角球、4次大禁區周圍的自由球機會。國足至第40分鐘才有一次進入港隊半場、也就是進入到對方35米防守區域之內，而且最後還是被港隊後衛踢出邊線。」