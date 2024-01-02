內媒名記揭國足被港隊圍攻20分鐘 「場面比對日韓更難堪」

中國男子足球國家隊昨天（1日）晚上在阿聯酋與香港足球隊進行閉門熱身賽備戰亞洲盃，結果以1:2反負，是國足繼1985年世界盃外圍賽「519」事件後，時隔39年在國際A級賽再一次輸給香港隊。賽事雙方因沒有直播，傳媒及網民只能透過有限消息，或仍養傷的港隊中場黃威社交平台了解比賽戰況。負責跟進國足賽事的內地《體壇周報》著名記者馬德興，隨隊到阿聯酋直擊報道，他今日（2日）發表文章「還原」比賽戰況，稱港足於上半場曾有20分鐘大打逼搶戰術，令國足未能進入港隊半場。
馬德興稱國足於前20分鐘先開紀錄，表現一度讓記者感到「拿下這場比賽沒問題」，但之後港隊整體隊形壓上、實施中前場的高壓與緊逼，令國足「馬上就開始變成了另外一支球隊」，後衛無法有效地將球傳到中場隊員腳下，只能是橫傳或回傳給守門員。
更難以置信的是從第20分鐘到第39分38秒左右，國足居然沒一次能將球有效地傳過中線、進入到香港隊的半場，這段時間港隊完全掌控並主導了場面，「印象之中，即便是對上日本隊或南韓，中國隊也從未有過如此難堪的場面，完全被香港隊摁在本方半場內『摩擦』，這段時間港隊共獲得了6次角球、4次大禁區周圍的自由球機會。國足至第40分鐘才有一次進入港隊半場、也就是進入到對方35米防守區域之內，而且最後還是被港隊後衛踢出邊線。」
「港隊今仗球員沒歐洲大牌 反讓國足更狼狽」
馬德興稱韓日兩隊圍攻中國隊，是因為有很多在歐洲落班的球星，但港隊上陣球員不是在港超球會效力，就是在中超、中甲落班，兩名於歐洲落班的球員都沒有出場，「一個是效力英格蘭第七級別隊伍(中堅謝家強)、一個在德國第三級別隊伍(前鋒米高)，沒有大牌反讓國足更為狼狽」。
國足隊內人士︰港隊已不再是魚腩
另外，《北京青年報》賽後引一名國足隊內人士評論指，本場賽前國足上下對於取得這場熱身賽的勝利充滿信心，「但到了場上或許才意識到現在這支香港隊已經不是過往那支任由對手取分的球隊，而國足的實力現在根本達不到掌控比賽的程度。」