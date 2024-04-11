全港小學跳繩賽｜培正首奪男子組冠軍 保良局林文燦英文小學女隊七連霸

「全港分區小學跳繩比賽2024」最後一場分區賽於上周六（4月6日）圓滿結束，結果由香港培正小學分別獲得九龍南區女子組及男子組冠軍，另勁旅保良局林文燦英文小學奪得九龍東區女子組冠軍及男子組冠軍，該校已是連續7屆獲得九龍東區女子組冠軍。
培正小學男隊進步明顯
香港培正小學連續3屆奪得九龍南區女子組冠軍，今男子隊首奪冠軍，體育老師于老師感到十分意外，「學校的跳繩隊隊員一直以來都是女生多過男生，原本目標是吸引多些男生參加，為日後打下基石，而且男子組去年屈居亞軍，分數是冠軍的一半，豈料今年有進步明顯，希望往後也能保持水準」，于老師指出，學校提供多個渠道讓跳繩隊多作交流及表演，不限於只是競技比賽，「最緊要是學生覺得開心，肯繼續跳，而不是被逼」。
循道學校校長感謝家長老師支持
循道學校今年同時勇奪九龍南區男女子組亞軍，陳淑英校長感謝家長及老師支持，跳繩隊才能日漸擴大，「今年是第二年搞跳繩隊，去年只得20多名學生參加，今年已有70名學生參加，全賴家長及老師大力推廣，我希望每個學生都有屬於自己的舞台發光發亮」。負責帶隊的蔡老師深信經過今次比賽後，將有更多學生加入跳繩隊，「學期初已經開始推廣跳繩運動，體育堂也會示範跳繩，而且學校開放很多地方及時間讓學生跳繩，小朋友在朋輩的影響下，很快就會吸收到跳繩氛圍」。
林文燦再次蟬聯男女子組冠軍
另一九龍東區勁旅保良局林文燦英文小學再次蟬聯男女子組冠軍，該校體育老師馬sir感到十分開心，不枉疫情後花費時間重新發展跳繩隊及梯隊，「學校十分重視跳繩項目，將跳繩安排在體育課課程中，讓每個學生都能學跳繩。此外，只要有場地及繩子就能跳繩，又能鍛鍊心肺功能，深受小朋友歡迎」。