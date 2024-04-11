全港小學跳繩賽｜培正首奪男子組冠軍 保良局林文燦英文小學女隊七連霸

「全港分區小學跳繩比賽2024」最後一場分區賽於上周六（4月6日）圓滿結束，結果由香港培正小學分別獲得九龍南區女子組及男子組冠軍，另勁旅保良局林文燦英文小學奪得九龍東區女子組冠軍及男子組冠軍，該校已是連續7屆獲得九龍東區女子組冠軍。

培正小學男隊進步明顯

香港培正小學連續3屆奪得九龍南區女子組冠軍，今男子隊首奪冠軍，體育老師于老師感到十分意外，「學校的跳繩隊隊員一直以來都是女生多過男生，原本目標是吸引多些男生參加，為日後打下基石，而且男子組去年屈居亞軍，分數是冠軍的一半，豈料今年有進步明顯，希望往後也能保持水準」，于老師指出，學校提供多個渠道讓跳繩隊多作交流及表演，不限於只是競技比賽，「最緊要是學生覺得開心，肯繼續跳，而不是被逼」。