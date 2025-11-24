全球20大入座球會｜曼聯不敵拜仁多蒙特列第3 中超大連英博上榜

足球網站Transfermarkt 剛公布本賽季全球平均入座最高的20間球會。

德國球迷向來熱情，因此由多蒙特（81,365人）及拜仁慕尼黑（75,000人）包辦最多入座的球會並不令人意外。至於季軍，則是英超的曼聯，證明就算表現一般，曼聯依然擁有大批死忠粉絲。

20間球會之中，大部分是歐洲球會，當中英超及德甲各佔5間，屬於最多，意大行及西班牙亦有3間，巴西則有法林明高上榜（排第11）。

最令人意外，是中超球會大連英博亦上榜，以平均57,978人入座，排行第18。