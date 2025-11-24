全球20大入座球會｜曼聯不敵拜仁多蒙特列第3 中超大連英博上榜

足球網站Transfermarkt 剛公布本賽季全球平均入座最高的20間球會。
德國球迷向來熱情，因此由多蒙特（81,365人）及拜仁慕尼黑（75,000人）包辦最多入座的球會並不令人意外。至於季軍，則是英超的曼聯，證明就算表現一般，曼聯依然擁有大批死忠粉絲。
20間球會之中，大部分是歐洲球會，當中英超及德甲各佔5間，屬於最多，意大行及西班牙亦有3間，巴西則有法林明高上榜（排第11）。
最令人意外，是中超球會大連英博亦上榜，以平均57,978人入座，排行第18。
20大平均入座️球會
20 - 貝迪斯（西班牙）：56,993人
19 - 漢堡（德國）：57,000人
18 - 大連英博（中國）：57,978人
17 - 賓菲加（葡）：58,651人
16 - 法蘭克福（德國）：59,400人
15 - 史特加（德國）：59,500人
14 - 阿仙奴（英格蘭）：60,144人
13 - 利物浦（英格蘭）：60,371人
12 - 熱刺（英格蘭）：61,095人
11 - 法林明高（巴西）：61,574人
10 - 馬德里體育會（西班牙）：62,153人
9 - 韋斯咸（英格蘭）：62,453人
8 - 羅馬（意大利）：62,871人
7 - 馬賽（法國）65,018人
6 - 國際米蘭（意大利）：70,814人
5 - AC米蘭（意大利）：72,916人
4 - 皇家馬德里（西班牙）：73,782人
3 - 曼聯（英格蘭）：73,969人
2 - 拜仁慕尼黑（德國）：75,000人
1 - 多蒙特（德國）：81,365人
原文刊登於 Yahoo 體育