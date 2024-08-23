全紅嬋獲讚高智商高情商　央視主持嘆：每次奪冠都是輪迴

中國跳水女將全紅嬋巴黎奧運勇奪2面金牌，日前接受官方《央視》節目專訪幾乎每段話都能登上微博熱搜，該主持人董倩談及採訪感受，大讚「嬋寶」是一個高智商、高情商的孩子，「用最樸素的語言，表達了最通透的人生道理」。 《央視頻》20日上傳一段《面對面》節目主持人董倩的影片，分享全紅嬋採訪過程，董倩坦言以前聽別人說過全紅嬋也許不好採訪，「在接受別人的採訪時好像沒有說出所謂的有思想的話」，「一開始大家這麼說，我也有一點點擔心，但一旦進入到採訪狀態，我就知道這個小姑娘真的不一般」。

身上擔的是多大的責任呢 董倩舉例全紅嬋被問及累不累時反問：「累啊，誰不累啊？上學的那些人也累啊，他們每天那麼起早貪黑去讀書，要參加各種各樣的考試，跟我有甚麼區別呀？」她認為從這點可以看出她是個高智商、高情商的小孩子：「她用最樸素的語言，表達了最通透的一些人生道理」。 董倩接著感嘆，全紅嬋從14歲就開始參加奧運會，今年才17歲的她「身上擔的是多大的責任呢」、「小小的弱弱的一個小姑娘，這個責任背了這麼多年，她怎麼過的？」

頑強地想留在最上面 董倩指出：「所以你再回溯過去這3年的時候，你能夠看到一個孩子，一個人的成長。這是一個在峰頂上的頂尖運動員，頑強地想留在最上面，但是又不可避免的會往下滑落，又拚命地往上攀登的過程。」 最後董倩總結訪問心得：「這些奧運冠軍出成績時往往都很年輕，我覺得一次冠軍就是一次『輪迴』，如果站在人生的角度，她們真的是在涉世未深的年紀，就完成了幾次運動場上的『輪迴』，這是多大的反差。所以當時真的很心疼她。」