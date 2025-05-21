全紅嬋舊患復發退出全國賽　無緣與陳芋汐巔峰對決

而廣東作為「跳水強省」，預計參賽選手除了謝思埸、陳艾森、陳藝文等一眾「著名選手」，彭健烽、何超、林珊、朱子鋒、胡宇康等世界冠軍也都將參加本次賽事，缺席的名將僅有全紅嬋。

根據《北青體育》報道，全國跳水冠軍賽在5月24日將於武漢登場，集新加坡世錦賽選拔賽、全運會資格賽於一身的內地最高水平跳水賽事。因其重要性，目前除了全紅嬋以外，沒有其他國家隊名將缺席，甚至淡出國家隊的選手都出現在參賽名單中。

中國跳水冠軍賽舉行前夕，廣東隊今日公布參賽名單，卻未見「奧運3金王」全紅嬋的名字。據悉，全紅嬋因「舊患復發」退賽。觀眾無緣見證全紅嬋與陳芋汐在女子跳台項目的巔峰對決。

料不影響世錦賽全運會資格

據悉，廣東隊並未透露全紅嬋傷勢的具體情況，僅稱「舊傷復發」。不過有傳媒指，全紅嬋作為2屆奧運冠軍，即便不參加本次賽事，世錦賽、全運會的女子跳台項目參賽陣容中都應有她的席位。

全紅嬋連續2屆奧運在跳水女子10米跳台皆擊敗陳芋汐奪冠。不過在全國比賽中，她僅在2021陜西全運會戰勝過陳芋汐，其他均不敵陳芋汐獲得第2名，例如2023全國冠軍賽、全國錦標賽、多哈世錦賽選拔賽等。