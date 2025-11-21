全運今閉幕 港隊大豐收擸9金

「第十五屆全國運動會」今天閉幕，雖然香港劍擊隊昨天在男子重劍及女子花劍團體賽未能增添獎牌，但港隊派出歷來最龐大、逾600名運動員參加全運28個項目，最終在今屆競賽項目得到9金2銀8銅的佳績，表現出色，振奮人心。

劍擊賽昨在啟德體藝館煞科，上演男子重劍及女子花劍團體賽，由何瑋桁、方凱申、吳浩天及劉昊峯組成的男重港隊，在8強賽以44比45不敵山東，最終在名次賽得第體名。至於由符妤名、鄭曉為、關渝澄及吳佳蔚組成的女花港隊，同樣在8強以36比45受挫重慶隊，最後得到第6名。

不過港劍擊隊今屆在主場表現精彩，令觀眾如癡如醉。其中男子花劍隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，決賽打敗福建隊，並勇摘香港劍擊隊在全運史上首金；加上何思朗在男子佩劍個人賽得銀牌，以及張家朗在花劍個人賽及佘繕妡在女子重劍個人賽，各奪一面銅牌，令港劍擊隊今屆進帳1金1銀2銅。

港隊劍擊總教練鄭兆康昨日在總結該隊今屆成績表示：「完全達到賽前目標及期望，拿到全運(港劍擊隊)第一金，隊員付出最大努力，在香港市民面前展示最好的精神面貌。」