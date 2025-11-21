全運今閉幕 港隊大豐收擸9金

「第十五屆全國運動會」今天閉幕，雖然香港劍擊隊昨天在男子重劍及女子花劍團體賽未能增添獎牌，但港隊派出歷來最龐大、逾600名運動員參加全運28個項目，最終在今屆競賽項目得到9金2銀8銅的佳績，表現出色，振奮人心。
劍擊賽昨在啟德體藝館煞科，上演男子重劍及女子花劍團體賽，由何瑋桁、方凱申、吳浩天及劉昊峯組成的男重港隊，在8強賽以44比45不敵山東，最終在名次賽得第體名。至於由符妤名、鄭曉為、關渝澄及吳佳蔚組成的女花港隊，同樣在8強以36比45受挫重慶隊，最後得到第6名。
不過港劍擊隊今屆在主場表現精彩，令觀眾如癡如醉。其中男子花劍隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，決賽打敗福建隊，並勇摘香港劍擊隊在全運史上首金；加上何思朗在男子佩劍個人賽得銀牌，以及張家朗在花劍個人賽及佘繕妡在女子重劍個人賽，各奪一面銅牌，令港劍擊隊今屆進帳1金1銀2銅。
港隊劍擊總教練鄭兆康昨日在總結該隊今屆成績表示：「完全達到賽前目標及期望，拿到全運(港劍擊隊)第一金，隊員付出最大努力，在香港市民面前展示最好的精神面貌。」
3金李思穎榮登「小女車神」
至於數今屆全運最強港隊金將，非榮登「小女車神」的李思穎莫屬，不但在女子個人公路賽於眾隊友全力支持下，成功「冧莊」再奪全運金牌；之後再返主場將軍澳單車館鑊場，先夥拍隊友梁穎儀勇奪女子麥迪遜金牌，然後在煞科日出戰女子全能賽，以總分1分之差力壓對手摘金，個人奪3金寫下完美句號。李思穎賽後接受「大師姐」李慧詩訪問時，不諱言希望將來成為女車神，並放眼明年4月香港主辦的世界盃場地單車賽，望能再衝出一片天。
何詩蓓出戰4項獲兩金兩銅
除了單車，港隊在另外4個項目獵金成功，其中另一女將、香港泳壇猛將何詩蓓(Siobhan)首次參加全運會一口氣報名角逐4個個人項目，結果順利在主項200米及100米自由泳封后；之後要在短短5分鐘內先後出戰50米蛙泳及50米自由泳兩項決賽，結果再得2銅，個人所得獎牌是今屆全運最多的香港運動員。至於港隊男將何甄陶在50米自由泳以破港績奪金，港泳隊跟單車隊一樣，在今屆全運取得3金。
多項競賽有表現
此外，香港帆船運動員貝俊龍勇奪男子愛爾卡7級(ILCA 7)金牌，為香港贏得今屆首金，亦是香港帆船隊歷來首面全運會金牌。香港男子七欖隊在啟德主場館以全勝姿態摘金，場面熱鬧又令港迷振奮。
至於三鐵混合接力隊得銀牌、男子網球團體青年組奪銅牌；加上網球男單黃澤林、三鐵男子個人賽奧斯卡及男子200蛙泳麥世霆各得一面銅牌，拼盡全力，令人留下深刻印象。
第十五屆粵港澳全運隨着今天女子水球決賽上海對天津，賽事亦全部完成，晚上在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，下屆全運2029年將由湖南省主辦。