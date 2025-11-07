全運會｜伍柏亨公路單車個人計時賽梗頸四 劉允祐炒車排第6

第15屆全國運動會男子公路個人計時賽今日（7日）於珠海上演，香港單車代表伍柏亨以46分43秒98完成賽事，僅以一步之差無緣頒獎台，最終名列第4；隊友劉允祐則以47分01秒03完成，排在第6位。

賽後伍柏亨指賽事比想像還要辛苦：「每位車手都以獎牌為目標去踩，所以也有點可惜。」

比賽期間路面濕滑，不少車手在轉彎時發生意外，其中包括港隊的劉允祐。他在一個彎位上疑因壓到白線而滑倒，損失不少時間。劉允祐賽後表示：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎可能心理上寧願安全一點也不冒險。」