體育
2025-11-07 16:07:00

全運會｜伍柏亨公路單車個人計時賽梗頸四 劉允祐炒車排第6

第15屆全國運動會男子公路個人計時賽今日（7日）於珠海上演，香港單車代表伍柏亨以46分43秒98完成賽事，僅以一步之差無緣頒獎台，最終名列第4；隊友劉允祐則以47分01秒03完成，排在第6位。

賽後伍柏亨指賽事比想像還要辛苦：「每位車手都以獎牌為目標去踩，所以也有點可惜。」

比賽期間路面濕滑，不少車手在轉彎時發生意外，其中包括港隊的劉允祐。他在一個彎位上疑因壓到白線而滑倒，損失不少時間。劉允祐賽後表示：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎可能心理上寧願安全一點也不冒險。」

山東車手苗城碩摘金

最終，山東車手苗城碩以46分17秒32勇奪金牌；天津的薛銘以46分27秒93奪銀；季軍則由山東曹厚旺以46分35秒43取得。

梁穎儀第8完賽

女子公路個人計時賽同日舉行，港隊唯一代表梁穎儀以40分32秒22完成賽事，名列第8位。她表示整體表現理想：「我喜歡踩個人計時賽，但這條路線全程平路，我體重較輕，如果有斜路會更適合我。」該項賽事由海南車手張好以39分02秒87奪得冠軍，江蘇魏蘇婉（39分23秒08）及河南陳思（39分47秒39）分別摘得銀牌及銅牌。

港隊明日將出戰男子個人公路賽，張仕浩、朱浚瑋、劉允祐、繆正賢、伍柏亨、吳森鐳、曹棨光、胡俊賢和游秉璋共9人出戰。

原文刊登於 Yahoo 體育

