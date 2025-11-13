全運會｜何詩蓓今晚200自衝金　黃澤林/許龍一/單車隊分途出擊

11月13日全運會賽事焦點，無疑落在香港「女飛魚」何詩蓓身上。這位首次出戰全運會的港將，順利晉級女子200米自由泳決賽，將於今晚7時13分在深圳大運中心游泳館登場，與河北名將李冰潔、馬永慧及廣東李家萍爭奪金牌。 何詩蓓7時13分出擊 除了泳池激戰外，一連五日的全運會場地單車賽今日起在將軍澳香港單車館展開序幕。早前在公路個人賽成功衛冕的李思穎暫未登場，首日賽程將上演男、女子團體競速賽，並於同日完成預賽及決賽。男子團體競速賽由港將杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿組隊出戰，將與其他37支隊伍爭逐佳績，預賽於中午12時21分開始；女子方面，楊礎搖、童森及程嬿珊將聯手出擊，預賽則於中午12時展開。

粉嶺球場上演高爾夫球 同日揭幕的全運會高爾夫球賽，於香港哥爾夫球會粉嶺球場一連四日進行。港隊派出杭州亞運個人賽金牌得主許龍一領銜，與黑純一、張雄熙及沈弘毅並肩出戰；女子組則由陳芷澄、劉弦、丁慧中及韓紫琳上陣。

至於網球項目，男子單打首輪賽事於今晨10時開打，港將黃澤林、王子夫、程銘燦及鄭肇致將爭取晉級機會，61名球手競逐下周四（11月20日）舉行的決賽席位。女子單打亦同步開賽，伍曼瑩、張瑋桓、王康怡及胡可澄將代表香港出戰，決賽同樣於下周四上演。 原文刊登於 Yahoo 體育