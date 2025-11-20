全運會 | 姚潔貞等多名港隊成員今天出戰田徑賽事 俞雅欣受傷後報平安

全運會進入最後倒數階段，大部份賽事將於今日完結。 男子重劍/女子花劍團體賽今上演 香港賽區會繼續有劍擊和籃球22歲以下組別賽事，香港隊分別會在男子重劍和女子花劍團體賽角逐。 田徑賽事方面，有多個項目都有港隊成員參賽，包括姚潔貞在女子10000米賽事出賽。香港隊亦有參加男子4X100米接力，而項目焦點是男子100米跑亞洲紀錄保持者蘇炳添，以廣東代表身份，最後一次出戰全運。 至於乒乓男子團體決賽將於傍晚展開，有馬龍及王楚欽坐陣的北京隊，將會與樊振東及許昕領軍的上海隊爭金牌。

昨日女子跳遠項目決賽，港隊代表俞雅欣，助跑期間跌倒受傷，最終未能造出成功試跳的成績。 杭州亞運銅牌得主俞雅欣，初賽跳出6米26的成績，分組得第二名，以總成績第三名入決賽，她與另一名來自湖北的選手造出相同成績，與排名第二選手，只有1厘米的差距。 但在決賽期間，俞雅欣首兩次都未能成功試跳，之後第三次嘗試，在助跑加速期間，跌倒受傷，未能繼續比賽。她在Threads報平安，稱檢極後只是肌肉拉傷，肌腱完好。