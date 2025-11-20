全運會 | 姚潔貞等多名港隊成員今天出戰田徑賽事 俞雅欣受傷後報平安

全運會進入最後倒數階段，大部份賽事將於今日完結。
男子重劍/女子花劍團體賽今上演
香港賽區會繼續有劍擊和籃球22歲以下組別賽事，香港隊分別會在男子重劍和女子花劍團體賽角逐。
田徑賽事方面，有多個項目都有港隊成員參賽，包括姚潔貞在女子10000米賽事出賽。香港隊亦有參加男子4X100米接力，而項目焦點是男子100米跑亞洲紀錄保持者蘇炳添，以廣東代表身份，最後一次出戰全運。
至於乒乓男子團體決賽將於傍晚展開，有馬龍及王楚欽坐陣的北京隊，將會與樊振東及許昕領軍的上海隊爭金牌。
昨日女子跳遠項目決賽，港隊代表俞雅欣，助跑期間跌倒受傷，最終未能造出成功試跳的成績。
杭州亞運銅牌得主俞雅欣，初賽跳出6米26的成績，分組得第二名，以總成績第三名入決賽，她與另一名來自湖北的選手造出相同成績，與排名第二選手，只有1厘米的差距。
但在決賽期間，俞雅欣首兩次都未能成功試跳，之後第三次嘗試，在助跑加速期間，跌倒受傷，未能繼續比賽。她在Threads報平安，稱檢極後只是肌肉拉傷，肌腱完好。
田徑項目男子110米欄決賽，港隊代表張宏峰昨在決賽跑出13秒71，取得第五名。
張宏峰在預賽，成績13秒69刷新香港紀錄，晚上決賽成績比預賽慢0.02秒，上海跑手徐卓一就以13秒12奪金。
張宏峰男子110米欄決賽跑第五
張宏峰在賽後表示，13秒71是自己今個賽季第二快的時間，滿意決賽有此成績，不足之處是心急要追趕對手，沒有做好比賽動作，反而初賽時心情放鬆、跑得更好。
女子100米欄決賽，全國紀錄保持者、四川代表吳艷妮在比賽前段領先，廣東代表劉景揚在最後階段後來居上，以12秒81首先衝線奪金，吳艷妮錄得賽季個人最佳時間12秒85，得到銀牌。
