全運會｜李思穎奪金後轉戰場地單車再爭牌　總教練讚「小女車神」心態8年最佳

單車港隊今午在香港單車館訓練期間，李思穎聯同總教練達海飛等全隊見傳媒。24歲的李思穎表示在珠海舉行的公路賽成功衛冕為自己及隊友在場地單車賽事打下強心針，相信轉戰主場能發揮出表現，平常心應對將壓力化為動力，並以獎牌為目標，她希望更多觀眾入場支持，目標全場爆滿營造主場氣勢。不過她強調仍未如前輩在世界大賽奪得獎牌，故謙稱自己仍未成為「小女車神」。

冀全場爆滿營造主場氣勢

李思穎說全運會各省市的運動員實力強勁，早前已加強訓練應付，包括增加體能訓練時數等，加上經過巴黎奧運失利洗禮，自己為進步作出大改變。

期待場地單車取得3面獎牌

香港單車隊總教練達海飛表示，李思穎勇奪公路賽金牌使港隊士氣提升，賽前目標要取得4面獎牌下，期待在場地單車取得其餘3面，在技術和策略上都會全力做到最好。目前隊伍狀態很好，從最近的訓練可看出港隊氣勢如虹，所有運動員都處於最佳競技狀態。他又指與李思穎共事8年，認為對方擁有現今最成熟的作戰心態。達海飛又期望在場地單車5日賽事在香港單車館能坐滿觀眾支持港隊。