單車是港隊的傳統強項，歷年來人材輩出，繼「亞洲車神」黃金寶、「牛下女車神」李慧詩後，如今再出了一位「小女車神」李思穎。

「成隊人幫晒我，遇到咩情況都一定要『頂硬上』！」李思穎衝線後這樣說。

李思穎外表看起來甜美可愛，骨子裏卻毫不怯場，沉着應戰，爆發力驚人，連前香港隊單車總教練沈金康都大力稱讚她勇敢、心理質素佳，加上基本功紮實，是現今香港單車隊實至名歸的領軍人物，而她現年只有24歲。

但不說不知，雖然有「小女車神」的美名，但李思穎的「啟蒙運動」並非單車，反而是沒有太大關聯的跆拳道、三項鐵人。

有趣的是，雖然三項鐵人當中也有單車，但當時李思穎的表現並不出色。

李思穎自小患有過度活躍症，專注力不足，以致讀書成績一般。但家人沒有過度催谷李思穎，反而安排她去參加不同的體育活動，以改善情況。