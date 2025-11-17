「成隊人幫晒我，遇到咩情況都一定要『頂硬上』！」李思穎衝線後這樣說。
單車是港隊的傳統強項，歷年來人材輩出，繼「亞洲車神」黃金寶、「牛下女車神」李慧詩後，如今再出了一位「小女車神」李思穎。
文章出處：「當代中國」網站
「小女車神」李思穎 意外發掘運動天賦
李思穎外表看起來甜美可愛，骨子裏卻毫不怯場，沉着應戰，爆發力驚人，連前香港隊單車總教練沈金康都大力稱讚她勇敢、心理質素佳，加上基本功紮實，是現今香港單車隊實至名歸的領軍人物，而她現年只有24歲。
但不說不知，雖然有「小女車神」的美名，但李思穎的「啟蒙運動」並非單車，反而是沒有太大關聯的跆拳道、三項鐵人。
有趣的是，雖然三項鐵人當中也有單車，但當時李思穎的表現並不出色。
李思穎自小患有過度活躍症，專注力不足，以致讀書成績一般。但家人沒有過度催谷李思穎，反而安排她去參加不同的體育活動，以改善情況。
後來為了改善單車技術，爸爸特別為小學五年級的李思穎報名參加香港單車總會的明日之星計劃，最終李思穎被單車的疾風飛馳速度感深深吸引，從此主攻單車。
短短一個暑假過後，李思穎意外發掘自己的單車天份，她亦在14歲的時候加入港隊青訓，全情投入運動員生涯。
李思穎開創香港歷史 女子公路單車第一人
2019年是李思穎的起點，年僅18歲的她，首次參加場地單車亞洲錦標賽成人組別，一鳴驚人，收獲一面銅牌。
其後，李思穎正式展示實力，在2021年第14屆全運會的女子公路單車個人賽勇奪金牌，成為香港史上第一人，開創歷史。
在最新一屆第15屆全運會，參加女子公路單車個人賽的李思穎大部分時間留守主車群，及後在隊友幫忙下，尾段時間逐步追上領先車手，並且在最後衝刺階段，找準時機以強大爆發力突圍，最終力壓來自廣東隊及黑龍江隊的勁敵，以3小時19分54秒首名衝線。
自此，李思穎連續兩屆在全運會上勇奪女子公路單車個人賽金牌兼衛冕，延續港隊在公路單車賽的傳奇。
李思穎堅韌不屈 臉部受傷仍不放棄比賽
李思穎的運動員生涯並非一帆風順，但憑藉堅韌不屈的精神，以「無論做甚麼事，我都想做到最好」為座右銘，即使承受壓力及經歷挫折，她也未曾停下腳步。
初入港隊，一次在山西太原的比賽中，李思穎不慎摔倒，臉部受傷，需要立即縫針。按照原定計劃，李思穎在比賽後當晚，就要趕往北京轉飛俄羅斯參加另一場關鍵比賽，能否獲得世錦賽參賽資格全繫於此。
當時教練團隊出於安全考慮，希望李思穎放棄，因為傷口受感染就會很危險。但李思穎態度堅決，一直哭求，即使眼淚將傷口弄得更痛也不在乎。
最終，李思穎在醫療團隊迅速處理好傷口後，便隻身前往參加比賽，最終成功取得足夠參加世錦賽的分數。
