全運會｜江蘇跳高選手完成後興奮撞跌欄　終獲警告但判通過

全運會的跳高比賽在周日（16日）晚舉行，首次參與全運會的董子昂，在2.2米的高度之前2跳都失手。在第3跳的時候，他成功跨過欄桿着地，過程非常完美。然而正當他慶祝自己過關時，卻直接就從桿下走過，並因為高舉的拳頭觸碰欄桿落地，其他的對手的都感到驚訝，而當場他被判失敗。不過賽會及後獲判他成功，並可以進行之後2.24米的高度，不過他最終還是3跳失敗，最終僅獲第8名。