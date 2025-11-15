全運會｜港隊代表奧斯卡於三項鐵人男子組奪得銅牌

全運會三項鐵人男子組賽事，港隊代表奧斯卡奪得銅牌。 賽事在中環海濱及維港進行，今早舉行男女子個人賽，選手先在維港游1.5公里，上水後，轉上單車賽40公里，單車賽道由中環摩天輪伸延至金紫荊廣場，即由中環海濱到灣仔會展和金紫荊廣場。最後跑10公里，返回設於中環摩天輪附近的終點。賽事最終由河南選手范俊杰，以1小時47分47秒率先衝線，力壓遼寧代表得冠軍，港隊奧斯卡得到季軍，時間較亞軍慢大約1分鐘。

盡力跑出最佳成績 奧斯卡在賽後表示，他們計劃在游泳開始，組成小組去爭奪獎牌，而執行過程非常好。在上水後，大約有6至8名運動員有機會爭奪獎牌，在單車賽段一起努力，到跑步賽段，他盡力跑出自己的最佳成績，認為表現很好，非常滿意這場比賽。他又認為，賽事冠軍河南選手范俊杰的速度非常快，曾經嘗試在賽跑過程追趕，但對方的表現更強。

對於在中環海濱及維港比賽，奧斯卡說這是世界上最好的比賽場地之一，現場氣氛相當不錯，無論是觀眾的支持及比賽安排，又認為場地對觀眾來說亦非常方便，過程中聽到歡呼聲，感覺很好，尤其在跑到最後一圈，這段路真的很難捱，但聽到歡呼聲，令漫長的比賽感覺過得很快。對於明天的男女混合接力賽，奧斯卡期望有更好的氣氛，如有觀眾來看港隊比賽，將會有精彩表現。 原文刊登於 香港電台