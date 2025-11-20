全運會｜男女子4X100米接力預賽　總成績第九無緣決賽

全運會田徑項目最後一日賽事，早上舉行男女子4X100米接力預賽，港隊總成績得第9名，未能晉身決賽。 接力預賽分三組進行，每組首兩名，以及剩餘隊伍最快兩隊，共8隊會晉身今晚舉行的決賽。香港男子接力隊的陳一樂、李康傑、郭俊廷及鍾梓聖，於第三組跑出39秒79得小組第4名，最終總成績距離最後入圍的廣東隊大約半秒，未能躋身決賽。港隊代表李康傑賽後表示，今日隊伍狀態不錯，但交接棒上出現問題，影響成績。鍾梓聖就表示，隊伍於賽前換人亦對發揮有影響。

蘇炳添今晚或亮相 另外，廣東隊於小組，以39秒22排第三，未能取得頭兩名直接晉級資格，但在其他隊伍當中第二快的成績晉級，預計亞洲紀錄保持者蘇炳添，有機會於今晚代表廣東出戰決賽。

一萬米跑決賽港隊謝俊賢第24名完成 田徑10000米跑決賽，港隊代表謝俊賢第24名完成，成績30分52秒23，比個人保持的香港紀錄慢超過50秒。謝俊賢表示，沒有跟上內地跑手戰術，無法跑出滿意的時間。 謝俊賢以突破香港紀錄的3分0秒65為決賽目標，他在比賽後表示，開賽後對手速度比自己預期慢，但在2000多米後，一眾跑手突然加速，自己沒有跟上導致成績未如理想。