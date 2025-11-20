全運會｜男花港隊團體賽全運奪金創歷史 張家朗：美滿的一夜

日前在個人賽奪銅的張家朗，昨夥拍蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊，在「第十五屆全國運動會」啟德體藝館舉行的男子花劍團體賽，於主場觀眾熱烈打氣下，連過三關，最終以45比34擊敗強敵福建隊，為港隊取得全運劍擊項目首金。另外黄澤林在男單網球摘銅，令港隊在今屆競賽項目累計收獲9金2銀8銅。

被列為3號種子的男花港隊，在昨天8強賽先以45比38淘汰浙江隊，之後又以45比30打敗江蘇，昂然殺入決賽；迎擊擁有今屆全運個人花劍賽金牌、先後打敗蔡俊彥及張家朗的許杰的福建隊。港隊先聲奪人，張家朗打頭陣領先5比3，之後分數一直領先，另一港將梁千雨表現亦出色，最後守尾門的蔡俊彥以5比3打敗陳海威，最終以11分絕大優勢封王，並獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的150萬港元團體金牌獎金。