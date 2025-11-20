全運會｜男花港隊團體賽全運奪金創歷史 張家朗：美滿的一夜

日前在個人賽奪銅的張家朗，昨夥拍蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊，在「第十五屆全國運動會」啟德體藝館舉行的男子花劍團體賽，於主場觀眾熱烈打氣下，連過三關，最終以45比34擊敗強敵福建隊，為港隊取得全運劍擊項目首金。另外黄澤林在男單網球摘銅，令港隊在今屆競賽項目累計收獲9金2銀8銅。
被列為3號種子的男花港隊，在昨天8強賽先以45比38淘汰浙江隊，之後又以45比30打敗江蘇，昂然殺入決賽；迎擊擁有今屆全運個人花劍賽金牌、先後打敗蔡俊彥及張家朗的許杰的福建隊。港隊先聲奪人，張家朗打頭陣領先5比3，之後分數一直領先，另一港將梁千雨表現亦出色，最後守尾門的蔡俊彥以5比3打敗陳海威，最終以11分絕大優勢封王，並獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的150萬港元團體金牌獎金。
蔡俊彥賽後表示：「賽前有研究許杰的打法，多謝隊友及教練，好開心在香港創造歷史。」而張家朗表示：「好好彩復仇到，個人賽打得不好，未能發揮自己實力，今天放鬆一點收到效果，比個人賽表現進步；好多謝幫助及支持我們的人，好美滿的一夜。」
香港劍擊隊今屆在全運個人比賽已獲1銀2銅，包括何思朗(男子佩劍銀牌)、張家朗(男子花劍銅牌)及佘繕妡(女子重劍銅牌)。另外由薛雅齊、梁洛文、朱詠翹及劉綺程組成的女子佩劍隊，同日最終在名次賽以39比45不敵天津，奪得第6名。
黃澤林激戰反輸摘銅
另邊廂，香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)昨在網球男單準決賽，跟浙江的吳易昺激戰2小時47分鐘，反輸盤數1比2，在不設銅牌戰下，為港網寫下全運單打最佳成績，並獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的15萬港元獎金，以作鼓勵。21歲的Coleman賽後說：「有少少可惜，只是差1、2分，自己已盡全力。好多謝大家的支持，好喜歡在這個舞台比賽，父母難得可以在現場捧場，希望大家都好好享受這場比賽，我跟對手都已施展渾身解數」26歲的吳易昺今天將跟北京球手商竣程爭金。