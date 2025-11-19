全運會｜網球男單坐銅望金 黃澤林：繼續贏落去

香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)昨在「第十五屆全國運動會」網球男單半準決賽，全場發出9個Ace球兼5次破發，以7比5，6比0打敗北京的崔杰，在不設銅牌戰下，已為香港網球隊穩奪首面全運單打獎牌。Coleman今天將續在珠海橫琴國際網球中心，鬥世界排名比他低38位的浙江代表吳易昺，他表示希望繼續贏落去。
早前在男雙夥拍黃俊鏗在男雙八強出局後，Coleman繼續披甲出戰男單八強賽，雖然前一天「一天雙賽」後感到疲累，更先在今場被破發；但打法富侵略性的他之後兩度破發先贏一盤7比5，戰至第二盤對手體力急降下，Coleman以6比0再贏一盤，花了1小時23分鐘打入四強。
21歲的Coleman對達成贏獎牌的目標感到興奮，賽後並說：「鎖定獎牌好開心，希望我能享受球賽，繼續贏落去。」他賽後表示希望面對當時未晉級四強的老對手、26歲的吳易昺；最終如願，後者以直落兩盤6比1，7比6打敗河北的孫發京。Coleman說：「我在杭州亞運贏過吳易昺，但最終八強落敗，如今過了兩年，我覺得自己成熟了不少，希望今次再對吳易昺，打場好波。」吳易昺世界排名181位，2023年5月曾經升至最高的54位。
女子重劍團體銅牌戰負北京隊
另外昨天於啟德體藝館舉行一連三天的劍擊團體賽，由何思朗、何柏霖、陳樂熹和羅浩天組成的香港男子佩劍隊，以3號種子身份出戰八強賽，在大部分時間落後下，最終以35比45不敵6號種子上海，最終在5至6名次賽以39比45不敵山西隊，取得第6名。
至於佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦及梁馨藝組成的香港女子重劍隊，先在8強險勝山東，但在4強對陣頭號種子福建，港隊力戰之下最終以28比33稱臣，跟北京爭奪銅牌；可惜在銅牌戰力戰下以32比43不敵對手，無緣獎牌。
男花團體今全力爭牌
港劍擊隊另一爭牌希望出現於今天舉行的男子花劍團體賽，「世一」蔡俊彥及奧運金牌得主張家朗將會登場。之前身體抱恙、在周日個人賽最終八強止步的蔡俊彥，賽後得到充足休息，今天聯同今屆全運男子花劍個人賽摘銅的張家朗，全力為港隊力爭今屆劍擊隊首金。