全運會｜網球男單坐銅望金 黃澤林：繼續贏落去

香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)昨在「第十五屆全國運動會」網球男單半準決賽，全場發出9個Ace球兼5次破發，以7比5，6比0打敗北京的崔杰，在不設銅牌戰下，已為香港網球隊穩奪首面全運單打獎牌。Coleman今天將續在珠海橫琴國際網球中心，鬥世界排名比他低38位的浙江代表吳易昺，他表示希望繼續贏落去。

早前在男雙夥拍黃俊鏗在男雙八強出局後，Coleman繼續披甲出戰男單八強賽，雖然前一天「一天雙賽」後感到疲累，更先在今場被破發；但打法富侵略性的他之後兩度破發先贏一盤7比5，戰至第二盤對手體力急降下，Coleman以6比0再贏一盤，花了1小時23分鐘打入四強。

21歲的Coleman對達成贏獎牌的目標感到興奮，賽後並說：「鎖定獎牌好開心，希望我能享受球賽，繼續贏落去。」他賽後表示希望面對當時未晉級四強的老對手、26歲的吳易昺；最終如願，後者以直落兩盤6比1，7比6打敗河北的孫發京。Coleman說：「我在杭州亞運贏過吳易昺，但最終八強落敗，如今過了兩年，我覺得自己成熟了不少，希望今次再對吳易昺，打場好波。」吳易昺世界排名181位，2023年5月曾經升至最高的54位。