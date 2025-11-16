全運會｜蘇炳添/馬龍/樊振東最後一舞？盼寫上完美句號

全運會是中國最高水平綜合性運動會，中國人對它有一份歸屬感和特別感情，所以有運動員特意在全運會賽場上謝幕，為比賽生涯寫上完美句號。第十五屆全運會，或是這些頂級運動員的告別賽.....

家門口舉行 蘇炳添：無論如何參加

早在全運會舉行前很長一段時間，哪些運動員將在賽後退役，就成為體育迷關心的話題，大家各有猜想，而百米飛人「蘇神」蘇炳添，相信是最早確認告別賽的一位頂級運動員。

2024年因傷無緣巴黎奧運，當時35歲的蘇炳添想過就此放棄，畢竟對短跑運動員來說，這是有點「超齡」了。

然而全運會在粵港澳舉行，廣東土生土長的他最終決定要堅持，「全運會在家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上」。

「特別希望能夠為我的家鄉、為粵港澳大灣區貢獻自己的一份力量，全力以赴去做好，將全運會作為自己體育生涯的一個句號。」蘇炳添說。

